BMW, Adidas и другие - ведущие компании Германии взяли на себя ответственность за приход нацистов

Люди работают на производстве. Иллюстративное фото: Freepik

Почти полсотни (49) ведущих немецких компаний признают свою ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1933 году. О взятии на себя ответственности компании сообщили в совместном заявлении накануне 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Об этом информирует немецкое издание Die Zeit.

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Отмечается, что руководители 49 немецких концернов накануне 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе обнародовали совместное письмо, в котором заявили об ответственности компаний Германии за укрепление власти национал-социалистов.

"В 1933 году и после него очень многие молчали, отворачивались и не высказывали свое мнение. Отсюда следует наша ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее", — говорится в заявлении компаний, опубликованном вечером в среду, 7 мая.

Среди подписавших этот документ - топ-менеджеры компаний Adidas, Bayer, BASF, Bosch, BMW, Commerzbank, Deutsche Bahn, DHL, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Lufthansa, Rheinmetall, Siemens, Volkswagen и других.

Как отмечает издание Die Zeit, инициаторами этого заявления стали руководители концернов Bayer, BASF, Evonik и Siemens после того, как 27 января 2025 года посетили памятную церемонию, посвященную освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Перечень компаний, взявших на себя ответственность за приход Гитлера. Скриншот/Die Zeit

Напомним, что 8 мая, Зеленский впервые провел разговор с новоизбранным Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Кроме того, в четверг, 8 мая, Зеленский записал видеообращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.