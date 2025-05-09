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Німецькі компанії визнали відповідальність за прихід Гітлера

9 травня 2025 08:53
Євтушенко Аліна - редактор
BMW, Adidas та інші — провідні компанії Німеччини взяли на себе відповідальність за прихід нацистів
Люди працюють на виробництві. Ілюстративне фото: Freepik
Євтушенко Аліна - редактор

Майже пів сотні (49) провідних німецьких компаній визнають свою відповідальність за зміцнення в Німеччині влади націонал-соціалістів у 1933 році. Про взяття на себе відповідальності компанії повідомили у спільній заяві напередодні 80-річчя закінчення Другої світової війни в Європі.

Про це інформує німецьке видання Die Zeit.

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BMW, Adidas та інші — німецькі компанії взяли на себе відповідальність за прихід нацистів

Зазначається, що керівники 49 німецьких концернів напередодні 80-річчя закінчення Другої світової війни в Європі оприлюднили спільний лист, у якому заявили про відповідальність компаній Німеччини за зміцнення влади націонал-соціалістів.

"У 1933 році й після нього дуже багато мовчали, відверталися і не висловлювали свою думку. Звідси випливає наша відповідальність — за минуле, за сьогодення і за майбутнє", — йдеться в заяві компаній, опублікованій увечері в середу, 7 травня.

Серед тих, хто підписав цей документ — топменеджери компаній Adidas, Bayer, BASF, Bosch, BMW, Commerzbank, Deutsche Bahn, DHL, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Lufthansa, Rheinmetall, Siemens, Volkswagen та інших.

Як зазначає видання Die Zeit, ініціаторами цієї заяви стали керівники концернів Bayer, BASF, Evonik та Siemens після того, як 27 січня 2025 року відвідали пам'ятну церемонію, присвячену звільненню концтабору Аушвіц-Біркенау.

Німеччина компанії
Перелік компаній, що взяли на себе відповідальність за прихід Гітлера. Скриншот/Die Zeit

Нагадаємо, що 8 травня Зеленський вперше провів розмову з новообраним Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Крім того, у четвер, 8 травня, Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

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