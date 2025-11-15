Для Украины Германия выделит деньги на оружие — о какой сумме и о каком оружии идет речь

Боец ВСУ с боеприпасами. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Германия предоставит Украине 150 миллионов евро на закупку американского оружия в рамках специальной схемы финансирования PURL. Это решение было объявлено министром обороны Германии Борисом Писториусом после встречи с коллегами из Великобритании, Франции, Италии и Польши.

Об этом сообщает издание Sky News.

Министр обороны Германии Борис Писториус пояснил, что средства будут предоставлены через механизм PURL (Список приоритетных потребностей Украины), и являются частью усилий, направленных на защиту украинцев от российской агрессии накануне зимы.

Писториус отметил, что Россия намеренно атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь нанести максимальный ущерб.

"Россия массово атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины накануне четвертой зимы этой войны. Путин явно стремится сделать зиму как можно более невыносимой для Украины, разрушить моральный дух и сломать сопротивление украинцев", — отметил Писториус.

Ранее Германия уже профинансировала один пакет PURL для Киева на сумму 500 миллионов евро.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что до конца 2026 года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия украинского производства. Речь идет о FPV-дронах, дронах-перехватчиках и дронах для дипстрайков.