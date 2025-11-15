Для України Німеччина виділить гроші на зброю — про яку суму і про яку зброю йдеться

Боєць ЗСУ з боєприпасами. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Німеччина надасть Україні 150 мільйонів євро на закупівлю американської зброї в рамках спеціальної схеми фінансування PURL. Це рішення було оголошено міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом після зустрічі з колегами з Великої Британії, Франції, Італії та Польщі.

Про це повідомляє видання Sky News.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що кошти будуть надані через механізм PURL (Список пріоритетних потреб України), і є частиною зусиль, спрямованих на захист українців від російської агресії напередодні зими.

Пісторіус наголосив, що Росія навмисно атакує цивільну енергетичну інфраструктуру, намагаючись завдати максимальної шкоди.

"Росія масово атакує цивільну енергетичну інфраструктуру України напередодні четвертої зими цієї війни. Путін явно прагне зробити зиму якомога нестерпнішою для України, зруйнувати моральний дух і зламати опір українців", — зазначив Пісторіус.

Раніше Німеччина вже профінансувала один пакет PURL для Києва на суму 500 мільйонів євро.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва. Йдеться про FPV-дрони, дрони-перехоплювачі та дрони для дипстрайків.