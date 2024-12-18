Помощь Украина от Германии – в чем суть поставок Израиля

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: пресс-служба УЗ

Правительство Германии в 2024 году существенно увеличило объемы экспорта вооружений в Украину, удвоив их по сравнению с предыдущим годом. В то же время экспорт военной техники в Израиль был сокращен вдвое.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство экономики Германии в среду, 18 декабря.

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Украина получила вооружение и военную технику на сумму 8,1 млрд евро. Это гораздо больше по сравнению с 4,4 млрд евро в 2023 году.

Общий объем одобренного экспорта оружия из Германии в 2024 году составил 13,2 млрд. евро (по состоянию на 17 декабря).

При этом экспорт оружия в Израиль сократился до 161 млн. евро. Это связано с судебными исками правозащитных организаций, озабоченных возможным использованием оружия в войне в Газе.

Также отмечается, что в 2023 году Германия поставила Израилю оружие на сумму 326,5 млн. евро, что в 10 раз больше, чем в 2022 году.

Кроме того, Сингапур получил оружие на сумму 1,2 млрд. евро, Алжир – почти на 559 млн. евро, Турция – на 230 млн. евро.

Ранее издание Tagesschau писало, что своим визитом Шольц хочет выразить солидарность с Украиной.

Также мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем по поводу звонка немецкого канцлера главе Кремля Владимиру Путину.