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Німеччина за рік вдвічі збільшила поставки зброї в Україну

18 грудня 2024 23:14
Катерина Османська - Редактор
Допомога Україна від Німеччини - в чому суть поставок Ізраїлю
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: прес-служба УЗ
Катерина Османська - Редактор

Уряд Німеччини у 2024 році суттєво збільшив обсяги експорту озброєнь в Україну, подвоївши їх порівняно з попереднім роком. Водночас експорт військової техніки до Ізраїлю було скорочено вдвічі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство економіки Німеччини у середу, 18 грудня.

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Зазначається, що Україна отримала озброєння та військову техніку на суму 8,1 млрд євро. Це значно більше порівняно з 4,4 млрд євро у 2023 році.

Загальний обсяг схваленого експорту зброї з Німеччини у 2024 році становив 13,2 млрд євро (станом на 17 грудня).

При цьому експорт зброї до Ізраїлю скоротився до 161 млн євро. Це пов'язано із судовими позовами правозахисних організацій, стурбованих можливим використанням зброї у війні в Газі.

Також наголошується, що у 2023 році Німеччина поставила Ізраїлю зброю на суму 326,5 млн євро, що у 10 разів більше, ніж у 2022 році.

Крім того, Сінгапур отримав зброю на суму 1,2 млрд. євро, Алжир — майже на 559 млн. євро, Туреччина — на 230 млн. євро.

Раніше видання Tagesschau писало, що своїм візитом Шольц хоче висловити солідарність із Україною.

Також ми писали, що Зеленський провів телефонну розмову із Шольцем щодо дзвінка німецького канцлера голові Кремля Володимиру Путіну.

Ізраїль фінансова допомога військова допомога гуманітарна допомога війна в Україні

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