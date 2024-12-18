ФРГ переносит центр по ремонту техники ВСУ из Словакии

Германия переносит ремонт военной техники ВСУ из Словакии
Германия перенесет ремонтный центр украинской военной техники. Пункт, созданный в Словакии, будет на территории Германии до конца этого года.
Ремонт украинской военной техники
По словам спикера Министерства обороны Германии Митко Мюллера, процесс переноса центра завершится к 31 декабря 2024 года.
В материале говорится, что решение было принято из-за проблем в организации и операционных процессах на объекте в Словакии.
Так, этот ремонтный центр начал свою работу в конце 2022 года. Он обслуживал ключевые единицы военной техники ВСУ, такие, как:
- самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000;
- бронированные машины Dingo;
- ракетные системы MARS II;
- зенитные установки Gepard.
В Германии отметили, что среди ключевых проблем были разногласия по интерпретации европейских таможенных правил и сложности с проведением капитального ремонта поврежденной техники.
Спикер минобороны подчеркнул, что ремонт техники для Украины остается приоритетом. В настоящее время другие немецкие центры работают в Литве и Украине и обслуживают предоставленную ВСУ военную технику.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит до конца года обещанные некоторые виды оружия. Он призвал партнеров усилить помощь Украине.
Военный же в эфире Вечір.LIVE заявил, что в Украине возникли значительные проблемы с масштабированием производства передовых образцов оружия и техники из-за бюрократии.
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