ФРН переносить центр з ремонту техніки ЗСУ зі Словаччини

Німеччина переносить ремонт військової техніки ЗСУ зі Словаччини
Німеччина перенесе ремонтний центр для української військової техніки. Пункт, який створений у Словаччині, буде на території Німеччини до кінця цього року.
Ремонт української військової техніки
За словами речника Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллера, процес перенесення центру завершиться до 31 грудня 2024 року.
У матеріалі йдеться, що рішення ухвалили через проблеми в організації та операційних процесах на об’єкті у Словаччині.
Так, цей ремонтний центр розпочав свою роботу наприкінці 2022 року. Він обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ, такі як:
- самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;
- броньовані машини Dingo;
- ракетні системи MARS II;
- зенітні установки Gepard.
У Німеччині зауважили, що серед ключових проблем були розбіжності в інтерпретації європейських митних правил та складності з проведенням капітального ремонту пошкодженої техніки.
Речник міноборони наголосив, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом. Наразі інші німецькі центри працюють у Литві та в Україні та обслуговують надану ЗСУ військову техніку.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає до кінця року обіцяні деякі види зброї. Він закликав партнерів посилити допомогу Україні.
А військовий в ефірі Вечір.LIVE заявив, що в Україні виникли значні проблеми з масштабуванням виробництва передових зразків зброї та техніки через бюрократію.
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