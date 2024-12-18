ФРН переносить центр з ремонту техніки ЗСУ зі Словаччини

Ремонт військової техніки. Ілюстративне фото: УНІАН

Німеччина перенесе ремонтний центр для української військової техніки. Пункт, який створений у Словаччині, буде на території Німеччини до кінця цього року.

Про це повідомляє ntv.

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За словами речника Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллера, процес перенесення центру завершиться до 31 грудня 2024 року.

У матеріалі йдеться, що рішення ухвалили через проблеми в організації та операційних процесах на об’єкті у Словаччині.

Так, цей ремонтний центр розпочав свою роботу наприкінці 2022 року. Він обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ, такі як:

самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;

броньовані машини Dingo;

ракетні системи MARS II;

зенітні установки Gepard.

У Німеччині зауважили, що серед ключових проблем були розбіжності в інтерпретації європейських митних правил та складності з проведенням капітального ремонту пошкодженої техніки.

Речник міноборони наголосив, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом. Наразі інші німецькі центри працюють у Литві та в Україні та обслуговують надану ЗСУ військову техніку.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає до кінця року обіцяні деякі види зброї. Він закликав партнерів посилити допомогу Україні.

А військовий в ефірі Вечір.LIVE заявив, що в Україні виникли значні проблеми з масштабуванням виробництва передових зразків зброї та техніки через бюрократію.