Боец ГУР объяснил, почему не стоит бояться мобилизации

Военные на учениях. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" рассказали о страхе перед мобилизацией и отношении к военной службе. Военный с позывным "Птах" отметил, что сам добровольно подписал контракт в 23 года и уже полтора года служит. Бойцы также высказались о людях, которые говорят об "экономическом фронте" или считают, что они "не созданы для войны".

Об этом боец ГУР рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Боец ГУР о страхе мобилизации

Боец спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Птах" ответил на вопрос о людях, которые боятся мобилизации и воспринимают её как "билет в один конец". Он рассказал о собственном опыте службы и отметил, что добровольно подписал контракт в 23 года.

Военный также отметил, что если попасть в хороший коллектив, страх перед службой не обязательно оправдывается. Свою позицию в отношении тех, кто считает мобилизацию билетом в один конец, Птах объяснил собственным опытом:

"Я служу уже полтора года, я жив. Так почему же ты должен умереть?".

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Бойцы ГУР об "экономическом фронте"

Боец "Артана" с позывным "Магнус" отдельно высказался о людях, которые говорят, что они "держат экономический фронт". Он отметил, что гражданская деятельность действительно может стать вкладом в поддержку страны, если человек делает пожертвования, занимается волонтерством, создает рабочие места и делает другие вещи для развития экономики.

В то же время Магнус подчеркнул, что, по его мнению, аргумент об "экономическом фронте" не является убедительным, если человек при этом вообще ничего не делает.

"Кто-то ведь должен развивать экономику. Но если об этом говорит человек, который вообще ничего не делает, то здесь уже нужно как-то определиться", — подчеркнул военный.

Боец ГУР: "Никто не создан для войны"

На вопрос о людях, которые говорят, что они "не созданы для войны", ответил штурмовик спецподразделения с позывным "Крикет".

Он отметил, что также не считает себя созданным для войны, однако добровольно подписал контракт в 19 лет. Крикет также упомянул, что с начала полномасштабной войны прошло уже более 1600 дней, и отметил, что за это время люди могли определиться со своим отношением к службе.

Военный также обратил внимание на разницу между теми, кто добровольно идет воевать, и людьми, которые остаются дома и ничего не делают.

Новини.LIVE сообщали, что боец ГУР с позывным "Птах" считает, что война в Украине продлится ещё долго. Он отметил, что независимость предусматривает право украинцев на свободный выбор и собственное мнение. В то же время военный заявил, что для защиты независимости Украине, по его мнению, придется пережить новые потери.

Новини.LIVE писали, что Буданов заявил, что Украине нужно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. Он подчеркнул, что без пополнения войск продолжать борьбу невозможно. В то же время Буданов отверг идею полной замены мобилизации технологиями и "волшебными андроидами".