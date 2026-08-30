Боєць ГУР відповів, чому не варто боятися мобілізації

Військові на навчаннях. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" розповіли про страх мобілізації та ставлення до військової служби. Військовий із позивним "Птах" зазначив, що сам добровільно підписав контракт у 23 роки та вже півтора року служить. Бійці також висловилися про людей, які говорять про "економічний фронт" або вважають, що вони "не створені для війни".

Про це боєць ГУР розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Боєць ГУР про страх мобілізації

Боєць спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" із позивним "Птах" відповів на запитання про людей, які бояться мобілізації та сприймають її як "квиток в один кінець". Він розповів про власний досвід служби та зазначив, що добровільно підписав контракт у 23 роки.

Військовий також зауважив, що в разі потрапляння до хорошого колективу страх перед службою не обов’язково справджується. Свою позицію щодо тих, хто вважає мобілізацію дорогою в один кінець, Птах пояснив власним досвідом:

"Я служу вже півтора року, я живий. То чого ти маєш померти?".

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Бійці ГУР про "економічний фронт"

Боєць "Артану" з позивним "Магнус" окремо висловився про людей, які кажуть, що вони "тримають економічний фронт". Він зазначив, що цивільна робота справді може бути внеском у підтримку країни, якщо людина донатить, волонтерить, створює робочі місця та робить інші речі для розвитку економіки.

Водночас Магнус наголосив, що, на його думку, аргумент про "економічний фронт" не є переконливим, якщо людина при цьому взагалі нічого не робить.

"Хтось економіку теж має розвивати. Але якщо це говорить людина, яка взагалі нічого не робить, то тут уже треба якось визначатися", — наголосив військовий.

Боєць ГУР: "Ніхто не створений для війни"

На запитання про людей, які кажуть, що вони "не створені для війни", відповів штурмовик спецпідрозділу з позивним "Крікет".

Він зазначив, що також не вважає себе створеним для війни, однак добровільно підписав контракт у 19 років. Крікет також згадав, що від початку повномасштабної війни минуло вже понад 1600 днів, і зазначив, що за цей час люди могли визначитися зі своїм ставленням до служби.

Військовий також звернув увагу на різницю між тими, хто добровільно йде воювати, та людьми, які залишаються вдома і нічого не роблять.

Новини.LIVE інформували, що боєць ГУР із позивним "Птах" вважає, що війна в Україні триватиме ще довго. Він зазначив, що незалежність передбачає право українців на вільний вибір і власну думку. Водночас військовий заявив, що для захисту незалежності Україні, на його думку, доведеться пережити нові втрати.

Новини.LIVE писали, що Буданов заявив, що Україні потрібно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. Він наголосив, що без поповнення війська продовжувати боротьбу неможливо. Водночас Буданов відкинув ідею повної заміни мобілізації технологіями та "чарівними андроїдами".