Боєць ГУР заявив, що війна в Україні триватиме довго

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Штурмовик спецпідрозділу ГУР МО України з позивним "Птах" вважає, що війна в Україні триватиме ще довго. За його словами, незалежність передусім означає право українців на вільний вибір і власну думку. Водночас військовий заявив, що для захисту незалежності Україні ще доведеться заплатити високу ціну.

Про це боєць ГУР розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Боєць ГУР про війну в Україні

Говорячи про значення незалежності, військовий з позивним "Птах" зазначив, що йдеться насамперед про чесне та справедливе право голосу і право вибору. За його словами, українці можуть відкрито заявляти про власні бажання та погляди.

Водночас він навів у приклад ситуацію в Росії, де, за його словами, людей можуть бити за спроби відстоювати своє право на вибір. На думку військового, такі обставини є проявом залежності, а не свободи.

Оцінюючи перспективи завершення війни, боєць зазначив, що його слова можуть звучати цинічно, однак він очікує, що бойові дії триватимуть ще довго. Також він заявив, що для відстоювання права України на існування як держави та її незалежності країні доведеться пережити нові втрати.

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"Мати чесне, справедливе право голосу, право вибору. Що ми хочемо? Якщо ми цього хочемо, то ми можемо про це заявити... А не як в Росії за це б'ють кийками жінок, бабусь. Без різниці, я думаю, їм кого. Це залежність, це точно не про свободу вибору.

А коли це настане, я думаю, що зараз це прозвучить трохи цинічно, але, на жаль, я думаю, що це буде ще тривати довго, саме війна. І, на жаль, нам прийдеться втратити ще багато людей для того, щоб відстояти своє право на існування як держави і на незалежність", — зазначив штурмовик спецпідрозділу ГУР МО України з позивним "Птах".

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. Також українські військові завдали ударів по об’єкту зі зберігання та запуску ударних безпілотників у Міллеровому та аеродрому "Єйськ". Після ударів на території Кіришського НПЗ, об’єкта в Міллеровому та аеродрому виникли пожежі.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 28 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Після атаки на території підприємства виникла пожежа. У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків уточнюються.