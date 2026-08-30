Боец ГУР заявил, что война в Украине продлится долго

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Штурмовик спецподразделения ГУР МО Украины с позывным "Птах" считает, что война в Украине продлится еще долго. По его словам, независимость прежде всего означает право украинцев на свободный выбор и собственное мнение. В то же время военный заявил, что за защиту независимости Украине еще придется заплатить высокую цену.

Об этом боец ГУР рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Боец ГУР о войне в Украине

Говоря о значении независимости, военный с позывным "Птах" отметил, что речь идет прежде всего о честном и справедливом праве голоса и праве выбора. По его словам, украинцы могут открыто заявлять о своих желаниях и взглядах.

В то же время он привел в пример ситуацию в России, где, по его словам, людей могут избивать за попытки отстаивать свое право на выбор. По мнению военного, такие обстоятельства являются проявлением зависимости, а не свободы.

Оценивая перспективы завершения войны, боец отметил, что его слова могут прозвучать цинично, однако он ожидает, что боевые действия продлятся еще долго. Также он заявил, что для отстаивания права Украины на существование как государства и ее независимости стране придется пережить новые потери.

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"Иметь честное, справедливое право голоса, право выбора. Чего мы хотим? Если мы этого хотим, то мы можем об этом заявить... А не как в России, где за это избивают дубинками женщин, бабушек. Неважно, я думаю, кого. Это зависимость, это точно не о свободе выбора.

А когда это наступит, я думаю, что сейчас это прозвучит немного цинично, но, к сожалению, я думаю, что это будет продолжаться ещё долго — именно война. И, к сожалению, нам придётся потерять ещё много людей, чтобы отстоять своё право на существование как государства и на независимость",— отметил штурмовик спецподразделения ГУР МО Украины с позывным "Птах".

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 30 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ. Также украинские военные нанесли удары по объекту хранения и запуска ударных беспилотников в Миллерово и по аэродрому "Ейск". После ударов на территории Киришского НПЗ, объекта в Миллерово и аэродрома возникли пожары.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 28 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. После атаки на территории предприятия возник пожар. В Генштабе отметили, что масштабы нанесённого ущерба уточняются.