Бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания 18 ноября 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В среду, 18 ноября, бизнесмен Игорь Коломойский выступил в суде и поддержал позицию своих защитников относительно возврата обвинительного акта прокурору. Он заявил, что документ содержит не только технические ошибки, но и существенные недостатки, из-за которых, по его мнению, невозможно понять суть обвинения. В частности, бизнесмен опроверг факт хищения 9,2 млрд гривен, объяснил происхождение 440 млн гривен, оказавшихся на его счете, и поставил под сомнение свою роль в деле.

Об этом Игорь Коломойский заявил во время судебного заседания по делу о ПриватБанке, сообщает из зала суда корреспондент Новини.LIVE.

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Коломойский требует вернуть обвинительный акт прокурору

Сегодня, 18 ноября, во время судебного заседания Игорь Коломойский заявил, что поддерживает позицию своих адвокатов относительно необходимости вернуть обвинительный акт прокурору. Недостатки документа он разделил на две категории: технические ошибки, в частности неточности в цифрах и датах, и существенные проблемы с содержанием обвинения.

По словам бизнесмена, технические недостатки можно исправить, однако другие вопросы требуют пересмотра самого обвинительного акта. Он подчеркнул, что в документе не описаны мотивы действий, которые следствие считает преступными.

Коломойский рассказал, что защита изучила около 160 томов материалов дела, в которых были описаны многочисленные финансовые транзакции и их цепочки. В то же время, по его словам, в обвинительном акте не указаны конечные этапы этих операций и не объяснено, куда в конечном итоге были направлены средства.

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Судебное заседание по делу Коломойского. Фото: Новини.LIVE

Что Коломойский сказал о 9,2 млрд гривен

Отдельно бизнесмен остановился на сумме 9,2 млрд гривен, которую, по его словам, в деле называют похищенными средствами. Он заявил, что в обвинительном акте описывается движение денег на счета компании "Дровалли", которую Коломойский назвал принадлежащей ПриватБанку. Однако, по его мнению, в документе не объясняется, что произошло с этими средствами дальше.

Бизнесмен утверждает, что 9,2 млрд гривен через эту компанию были направлены на погашение облигаций "ПриватБанка", которые ранее выкупили западные банки. Поэтому он считает, что средства не были присвоены участниками группы, о которой говорится в обвинительном заключении, а были использованы для расчетов с кредиторами банка.

Коломойский пояснил, что, по его версии, фактически речь шла о переводе денег между счетами самого банка.

"То есть фактически обвинение заключается в том, что банк из одного своего кармана переложил деньги в другой свой карман, а при этом скромно умалчивает, куда дальше из этого кармана пошли эти деньги", — заявил он.

Также бизнесмен предположил, что непогашение облигаций могло привести к дефолту ПриватБанка. По его словам, западные банки могли бы списать соответствующие средства с корреспондентских счетов банка без судебных разбирательств, что создало бы риски для всей финансовой системы.

Коломойский подчеркнул, что в обвинительном акте, по его мнению, не объяснено конечное назначение этих денег. Он опроверг, что 9,2 млрд гривен попали к участникам группировки, которую, по версии обвинения, он возглавлял.

Коломойский объяснил происхождение 440 млн гривен

Второй частью обвинения Коломойский назвал 440 млн гривен, которые, по его словам, оказались на его счете. Он обратил внимание, что эта сумма составляет менее 5% от 9,2 млрд гривен, о которых идет речь в деле.

По утверждению бизнесмена, эти 440 млн гривен впоследствии были внесены в уставный капитал ПриватБанка в рамках его пополнения на 2,3 млрд гривен. За эти средства он получил акции банка.

Коломойский отметил, что до декабря 2016 года не продавал эти акции, не передавал их в залог и не получал за них денег. По его словам, во время национализации ПриватБанка эти акции, как и остальные его акции банка, были изъяты.

Бизнесмен связал эти обстоятельства с инкриминируемой ему легализацией средств, полученных преступным путем. Он заявил, что не понимает, как эту операцию можно считать отмыванием денег, если в результате он не получил от нее дохода.

"Если мы называем легализацией денег внесение 440 миллионов, а на выходе — получение нуля, то это очень низкий коэффициент легализации. КПД от этой операции равен нулю", — сказал Коломойский.

Он также иронично заметил, что при таких обстоятельствах сотрудники нынешнего ПриватБанка должны были бы выплатить ему премию, ведь, по его словам, он вернул эти 440 млн гривен в банк, а не присвоил их.

Коломойский поставил под сомнение возбуждение дела

Во время выступления бизнесмен также рассказал о возбуждении уголовных дел. По его словам, в 2019 году тогдашний генеральный прокурор дал указание передать в НАБУ материалы дел, которые с 2017 года находились в различных правоохранительных органах.

Коломойский утверждает, что НАБУ изучило эти материалы и отобрало перспективные и неперспективные дела. Часть материалов вошла в дело № 531, в котором изначально насчитывалось 14 эпизодов. Судьбу десяти из них бизнесмен назвал непонятной, а четыре, по его словам, считались перспективными — по ним вручали подозрения.

Отдельно он упомянул производство № 1261, которое, по его словам, впоследствии передали в Бюро экономической безопасности. Также Коломойский рассказал о выделении части материалов в другое производство — № 228, в котором было три эпизода.

Бизнесмен обратил внимание на то, что в деле № 228, касавшемся событий 2016 года, его не называли организатором преступной группы. По его словам, эту роль отводили Евгению Дубилету. Зато в нынешнем деле Коломойскому инкриминируют руководство группой, которая, по версии обвинения, действовала ранее.

Это различие, по мнению бизнесмена, требует объяснения. Он заявил, что обвинительный акт не раскрывает, как именно была создана преступная группа, какова была его роль, как участники взаимодействовали и с какой целью осуществляли финансовые операции.

Коломойский поставил под сомнение юрисдикцию дела

Еще одним недостатком обвинительного акта Коломойский назвал вопрос юрисдикции. Он пояснил, что, по его мнению, для рассмотрения дела именно в этом суде обвинение связало события с периодом, когда он возглавлял Днепропетровскую областную государственную администрацию.

Бизнесмен отметил, что покинул эту должность 25 марта 2015 года. В то же время, по его словам, основные транзакции, о которых идет речь в деле, происходили в конце марта и в июне.

Коломойский задал вопрос, связывают ли его роль организатора преступной группы именно с пребыванием на посту главы ОГА. Он также отметил, что после увольнения продолжал фигурировать в качестве руководителя группы как минимум до июня 2015 года, хотя обвинительный акт, по его мнению, не объясняет причин этого.

Коломойский настаивает на пересмотре обвинения

Подводя итоги выступления, бизнесмен заявил, что прокурор должен повторно проанализировать движение средств, конечные результаты транзакций, их цель и обстоятельства банковских операций. Он считает, что без этого обвинительный акт не дает полного понимания сути дела.

Коломойский подчеркнул, что документ необходимо вернуть прокурору для исправления технических ошибок и устранения существенных недостатков. В то же время он выразил сомнение, что прокурор сможет устранить все проблемы, на которые указывает защита.

"Акт нужно вернуть, исправить все технические недочеты, все несоответствия, помарки и прочее. А кроме этого, нужно исправить некоторые существенные моменты. Но сможет ли только прокурор это сделать — у меня лично большие сомнения", — подытожил Коломойский.

Новини.LIVE сообщали, что Игорь Коломойский в суде сравнил последствия ударов по мостам Киева и украинской атаки на Крымский мост. Он заявил, что поврежденное российское сооружение вряд ли удастся восстановить, а впоследствии может обрушиться и другая его арка. По прогнозу бизнесмена, после этого Азовское море фактически превратится в озеро.

Новини.LIVE писали, что 22 октября 2026 года прокурор выступил против закрытия уголовного дела в отношении Игоря Коломойского. Он опроверг доводы защиты о якобы истечении установленного законом срока досудебного расследования. Коломойскому инкриминируют, в частности, присвоение средств ПриватБанка, отмывание более 500 млн грн и организацию покушения на убийство в 2003 году.