Бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання 18 листопада 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 листопада, бізнесмен Ігор Коломойський виступив у суді та підтримав позицію своїх захисників щодо повернення обвинувального акта прокурору. Він заявив, що документ містить не лише технічні помилки, а й суттєві недоліки, через які, на його думку, неможливо зрозуміти суть обвинувачення. Зокрема, бізнесмен заперечив викрадення 9,2 млрд гривень, пояснив походження 440 млн гривень, які опинилися на його рахунку, та поставив під сумнів свою роль у справі.

Про це Ігор Коломойський заявив під час судового засідання у справі щодо ПриватБанку, інформує із зали суду кореспондент Новини.LIVE.

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Коломойський вимагає повернути обвинувальний акт прокурору

Сьогодні, 18 листопада, під час судового засідання Ігор Коломойський заявив, що підтримує позицію своїх адвокатів щодо необхідності повернути обвинувальний акт прокурору. Недоліки документа він розділив на дві категорії: технічні помилки, зокрема неточності в цифрах і датах, та суттєві проблеми зі змістом обвинувачення.

За словами бізнесмена, технічні недоліки можна виправити, однак інші питання потребують перегляду самого обвинувального акта. Він наголосив, що в документі не описані мотиви дій, які слідство вважає злочинними.

Коломойський розповів, що захист вивчив близько 160 томів матеріалів справи, у яких були описані численні фінансові транзакції та їхні ланцюжки. Водночас за його словами, в обвинувальному акті не показані кінцеві етапи цих операцій і не пояснено, куди зрештою спрямували кошти.

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Що Коломойський сказав про 9,2 млрд гривень

Окремо бізнесмен зупинився на сумі 9,2 млрд гривень, яку, за його словами, у справі називають викраденими коштами. Він заявив, що обвинувальний акт описує рух грошей до рахунків компанії "Дроваллі", яку Коломойський назвав такою, що належить ПриватБанку. Однак, на його думку, документ не пояснює, що відбулося з коштами далі.

Бізнесмен стверджує, що 9,2 млрд гривень через цю компанію спрямували на погашення облігацій ПриватБанку, які раніше викупили західні банки. Тому він вважає, що кошти не привласнили учасники групи, про яку йдеться в обвинуваченні, а використали для розрахунків із кредиторами банку.

Коломойський пояснив, що, за його версією, фактично йшлося про переказ грошей між рахунками самого банку.

"Тобто фактично обвинувачення полягає в тому, що банк з однієї своєї кишені поклав гроші в іншу свою кишеню, а при цьому скромно замовчує, куди далі з цієї кишені пішли ці гроші", — заявив він.

Також бізнесмен припустив, що непогашення облігацій могло призвести до дефолту ПриватБанку. За його словами, західні банки могли б списати відповідні кошти з кореспондентських рахунків банку без судових розглядів, що створило б ризики для всієї фінансової системи.

Коломойський наголосив, що в обвинувальному акті, на його думку, не пояснено кінцеве призначення цих грошей. Він заперечив, що 9,2 млрд гривень потрапили до учасників угруповання, яке, за версією обвинувачення, він очолював.

Коломойський пояснив походження 440 млн гривень

Другою частиною обвинувачення Коломойський назвав 440 млн гривень, які, за його словами, опинилися на його рахунку. Він звернув увагу, що ця сума становить менш як 5% від 9,2 млрд гривень, про які йдеться у справі.

За твердженням бізнесмена, ці 440 млн гривень згодом внесли до статутного капіталу ПриватБанку в межах його поповнення на 2,3 млрд гривень. За ці кошти він отримав акції банку.

Коломойський зазначив, що до грудня 2016 року не продавав ці акції, не передавав їх у заставу та не отримував за них грошей. За його словами, під час націоналізації ПриватБанку ці акції, як і решта його акцій банку, були вилучені.

Бізнесмен пов'язав ці обставини з інкримінованою йому легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Він заявив, що не розуміє, як операцію можна вважати відмиванням грошей, якщо в результаті він не отримав від неї доходу.

"Якщо ми називаємо легалізацією грошей внесення 440 мільйонів, а на виході — отримання нуля, то це дуже низький коефіцієнт легалізації. ККД від цієї операції дорівнює нулю", — сказав Коломойський.

Він також іронічно зауважив, що за таких обставин працівники нинішнього ПриватБанку мали б дати йому премію, адже, за його словами, він повернув ці 440 млн гривень до банку, а не привласнив їх.

Коломойський поставив під сумнів формування справи

Під час виступу бізнесмен також розповів про формування кримінальних проваджень. За його словами, у 2019 році тодішній генеральний прокурор дав вказівку передати до НАБУ матеріали справ, які з 2017 року перебували в різних правоохоронних органах.

Коломойський стверджує, що НАБУ переглянуло ці матеріали та відібрало перспективні й неперспективні провадження. Частина матеріалів увійшла до справи №531, у якій спочатку було 14 епізодів. Долю десяти з них бізнесмен назвав незрозумілою, а чотири, за його словами, вважали перспективними — за ними вручали підозри.

Окремо він згадав провадження №1261, яке, за його словами, згодом передали до Бюро економічної безпеки. Також Коломойський розповів про виділення частини матеріалів в інше провадження — №228, у якому було три епізоди.

Бізнесмен звернув увагу на те, що в провадженні №228, яке стосувалося подій 2016 року, його не називали організатором злочинної групи. За його словами, цю роль відводили Євгену Дубілету. Натомість у нинішній справі Коломойському інкримінують керівництво групою, яка, за версією обвинувачення, діяла раніше.

Ця відмінність, на думку бізнесмена, потребує пояснення. Він заявив, що обвинувальний акт не розкриває, як саме була створена злочинна група, якою була його роль, як учасники взаємодіяли та з якою метою здійснювали фінансові операції.

Коломойський поставив під сумнів юрисдикцію справи

Ще одним недоліком обвинувального акта Коломойський назвав питання юрисдикції. Він пояснив, що, на його думку, для розгляду справи саме в цьому суді обвинувачення пов'язало події з періодом, коли він очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

Бізнесмен зазначив, що залишив цю посаду 25 березня 2015 року. Водночас за його словами, основні транзакції, про які йдеться у справі, відбувалися наприкінці березня та в червні.

Коломойський поставив питання, чи пов'язують його роль організатора злочинної групи саме з перебуванням на посаді голови ОДА. Він також зауважив, що після звільнення продовжував фігурувати як керівник групи щонайменше до червня 2015 року, хоча обвинувальний акт, на його думку, не пояснює причин цього.

Коломойський наполягає на перегляді обвинувачення

Підсумовуючи виступ, бізнесмен заявив, що прокурор має повторно проаналізувати рух коштів, кінцеві результати транзакцій, їхню мету та обставини банківських операцій. Він вважає, що без цього обвинувальний акт не дає повного розуміння суті справи.

Коломойський наголосив, що документ потрібно повернути прокурору для виправлення технічних помилок і перегляду суттєвих недоліків. Водночас він висловив сумнів, що прокурор зможе усунути всі проблеми, на які вказує захист.

"Акт треба повернути, зробити всі технічні недоліки, всі розбіжності, помарки та інше. А крім цього, треба виправити якісь суттєві речі. Але чи зможе лише прокурор це зробити — у мене особисто великі сумніви", — підсумував Коломойський.

Новини.LIVE інформували, що Ігор Коломойський у суді порівняв наслідки ударів по мостах Києва та української атаки на Кримський міст. Він заявив, що пошкоджену російську споруду навряд чи вдасться відновити, а згодом може обвалитися й інша її арка. За прогнозом бізнесмена, після цього Азовське море фактично перетвориться на озеро.

Новини.LIVE писали, що 22 жовтня 2026 року прокурор виступив проти закриття кримінального провадження щодо Ігоря Коломойського. Він заперечив доводи захисту про нібито завершення встановленого законом строку досудового розслідування. Коломойському інкримінують, зокрема, привласнення коштів ПриватБанку, відмивання понад 500 млн грн та організацію замаху на вбивство у 2003 році.