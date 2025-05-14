Украина и РФ, вероятно, не будут полностью удовлетворены любым заключенным соглашением, считают в Госдепе США

Никто не уйдет довольным — США спрогнозировали итог переговоров
Официальный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-брифинга Брюссельского медиацентра Государственного департамента США заявил, что достижение устойчивого мира между Россией и Украиной возможно только при условии взаимного согласия сторон. Однако он сомневается, что результат переговоров устроит обе стороны.
Такое заявление Уитакера содержится на сайте Госдепа США.
Какой будет результат переговоров между Украиной и РФ
Уитакер отметил, что обе стороны, вероятно, не будут полностью удовлетворены любым заключенным соглашением. Однако он выразил надежду, что все согласятся с тем, что мир лучше войны.
Он отметил сосредоточенность президента США Дональда Трампа на прекращении насилия в Украине, вызванного российским вторжением, и достижении мирного соглашения.
Представитель США также назвал переговоры между Украиной и Россией, запланированные на 15 мая в Стамбуле, "наиболее обнадеживающим событием за последние три года войны".
Уитакер подчеркнул необходимость оценки действий диктатора Путина по прекращению огня, а не только его слов. Уитакер выразил мнение, что США будут готовы оказать поддержку "Коалиции желающих", если та сможет направить свои силы в Украину в рамках переговоров.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно результатов переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться в Стамбуле. По его словам, он ожидает "достаточно хороших" итогов этих переговоров.
Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.
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