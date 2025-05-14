Украина и РФ, вероятно, не будут полностью удовлетворены любым заключенным соглашением, считают в Госдепе США

Госсекретарь США Марко Рубио и постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Reuters

Официальный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-брифинга Брюссельского медиацентра Государственного департамента США заявил, что достижение устойчивого мира между Россией и Украиной возможно только при условии взаимного согласия сторон. Однако он сомневается, что результат переговоров устроит обе стороны.

Такое заявление Уитакера содержится на сайте Госдепа США.

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Уитакер отметил, что обе стороны, вероятно, не будут полностью удовлетворены любым заключенным соглашением. Однако он выразил надежду, что все согласятся с тем, что мир лучше войны.

Он отметил сосредоточенность президента США Дональда Трампа на прекращении насилия в Украине, вызванного российским вторжением, и достижении мирного соглашения.

Представитель США также назвал переговоры между Украиной и Россией, запланированные на 15 мая в Стамбуле, "наиболее обнадеживающим событием за последние три года войны".

Уитакер подчеркнул необходимость оценки действий диктатора Путина по прекращению огня, а не только его слов. Уитакер выразил мнение, что США будут готовы оказать поддержку "Коалиции желающих", если та сможет направить свои силы в Украину в рамках переговоров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно результатов переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться в Стамбуле. По его словам, он ожидает "достаточно хороших" итогов этих переговоров.

Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.