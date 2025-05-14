Україна та РФ, ймовірно, не будуть повністю задоволені будь-якою укладеною угодою, вважають в Держдепі США

Держсекретар США Марко Рубіо та постійний представник США при НАТО Метью Вітакер. Фото: Reuters

Офіційний представник США в НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу Брюссельського медіацентру Державного департаменту США заявив, що досягнення стійкого миру між Росією та Україною можливе лише за умови взаємної згоди сторін. Проте він сумнівається, що результат перемовин влаштує обидві сторони.

Така заява Вітакера міститься на сайті Держдепу США.

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Вітакер зазначив, що обидві сторони, ймовірно, не будуть повністю задоволені будь-якою укладеною угодою. Проте він висловив надію, що всі погодяться з тим, що мир є кращим за війну.

Він наголосив на зосередженості президента США Дональда Трампа на припиненні насильства в Україні, спричиненого російським вторгненням, та досягненні мирної угоди.

Представник США також назвав переговори між Україною та Росією, заплановані на 15 травня у Стамбулі, "найбільш обнадійливою подією за останні три роки війни".

Вітакер підкреслив необхідність оцінки дій диктатора Путіна щодо припинення вогню, а не лише його слів. Вітакер висловив думку, що США будуть готові надати підтримку "Коаліції охочих", якщо та зможе направити свої сили до України в рамках переговорів.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо результатів переговорів між Росією та Україною, які мають відбутися у Стамбулі. За його словами, він очікує "досить хороших" підсумків цих перемовин.

Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.