Никакого соглашения не было: Рубио опроверг "договоренности Анкориджа"

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Eric Lee/Pool

Карина Приходько Редактор

В США отрицают наличие каких-либо тайных договоренностей между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным во время встречи в Анкоридже, о которых в последнее время активно заявляет Кремль. Переговоры на Аляске не завершились ни одним соглашением по поводу войны в Украине.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме.

На саммите в Анкоридже не было достигнуто никаких соглашений

Рубио рассказал, что президент США в течение длительного времени пытался найти путь к завершению российско-украинской войны, однако встреча на Аляске не принесла конкретных результатов.

"Президент пытался положить конец войне в Украине в течение года и полутора, но на Аляске соглашения не было. На Аляске было предложение, но это никогда не было соглашением", — сказал госсекретарь США.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе прошлого года завершилась досрочно. В ходе переговоров сторонам не удалось достичь взаимопонимания относительно возможных путей прекращения войны России против Украины.

Несмотря на это, российские власти и пропагандистские ресурсы продолжают распространять утверждения о якобы заключенных в Анкоридже договоренностях. В частности, в Кремле заявляют, что они предусматривали вывод украинских войск из Донбасса и замораживание линии фронта на других участках.

Как писали Новини.LIVE, ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕС. В Кремле отметили, что Владимир Зеленский выдвигает "грубые и нереалистичные условия относительно окончания войны".

В то же время Путин заявил, что не видит оснований для прямых переговоров с Зеленским. Он также традиционно обвинил Украину в атаках на территорию России.