Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ с применением баллистических ракет по Кривому Рогу вечером 20 ноября. Он сообщил, что в результате удара погибли врач скорой помощи и семилетний мальчик, ещё 58 человек получили ранения, в том числе шестеро детей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост главы государства Владимира Зеленского в Facebook.

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Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу

Владимир Зеленский сообщил, что с вечера 20 ноября продолжается ликвидация последствий обстрела города со стороны РФ. Украинский лидер отметил, что российские войска поразили обычный гражданский район города, где поблизости не было ни одного военного объекта. Отдельно он сообщил о погибших в результате атаки России.

"Погибли девушка — медик скорой помощи — и мальчик, которому было всего семь лет. Его звали Тихон, он родился в 2019 году, и большая часть его жизни прошла, к сожалению, в условиях такой войны. И россияне убили его своим ударом. Мои соболезнования всем родным и близким…", — сообщил Зеленский.

Пожар в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Ликвидация последствий атаки РФ по Кривому Рогу. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Также известно о повреждениях домов, офисов, гражданской инфраструктуры. Среди раненых есть братья и отец погибшего Тихона. Сейчас медики делают все необходимое, чтобы помочь пострадавшим.

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"Россия воюет против жизни, и этому не может быть никакого оправдания", — прокомментировал глава государства.

РФ обстреляла Украину 20 ноября

Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ 20 ноября атаковала Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Ровенскую, Черниговскую области, а также Николаев и Запорожье. В Сумской области под атакой оказалась железнодорожная станция.

Украинский лидер призвал мир не молчать и реагировать на эскалацию со стороны России. Он заявил, что каждый пакет поддержки, дополнительные силы для ПВО — это реальная помощь стране.

"И обязательно — достаточное давление на Россию, чтобы прекратить эти убийства, чтобы прекратить войну — войну, единственной причиной которой является Россия. Мир может её остановить", — отметил Зеленский.

Мы писали, что вечером 20 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Известно об 11 пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Среди них пятеро находятся в реанимации.

Новини.LIVE сообщали, что после прибытия спасательных служб на места ударов российская армия атаковала их тремя реактивными беспилотниками. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате масштабной атаки были повреждены 23 многоквартирных дома, больница, учебные заведения, объекты бизнеса, гаражи, машины скорой помощи, автомобили.