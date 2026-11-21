Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ балістичними ракетами по Кривому Розі ввечері 20 листопада. Він повідомив, що внаслідок удару загинули медикиня екстреної допомоги та семирічний хлопчик, ще 58 людей дістали поранення, серед них шестеро дітей.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис глави держави Володимира Зеленського у Facebook.

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Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

Володимир Зеленський повідомив, що з вечора 20 листопада триває ліквідація наслідків обстрілу РФ по місту. Український лідер зазначив, що російські війська поцілили у звичайну цивільну частину міста, де поруч не було жодного військового об'єкта. Окремо він заявив про загиблих внаслідок атаки Росії.

"Загинули дівчина — медик екстреної допомоги та хлопчик, якому було лише сім років. Його звали Тихон, і він народився у 2019 році, і більша частина його життя минула, на жаль, у час такої війни. І росіяни його вбили своїм ударом. Мої співчуття всім рідним і близьким…", — повідомив Зеленський.

Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Ліквідація наслідків атаки РФ по Кривому Розі. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Також відомо про пошкодження будинків, офісів, цивільної інфраструктури. Серед поранених є брати та батько загиблого Тихона. Наразі медики роблять все необхідне, щоб допомогти постраждалим.

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"Росія воює проти життя, і не може бути цьому жодного виправдання", — прокоментував глава держави.

РФ обстріляла Україну 20 листопада

Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ 20 листопада атакувала Харківщину, Донеччину, Дніпровщину, Рівненщину, Чернігівщину, Миколаїв та Запоріжжя. У Сумській області під атакою опинилась залізнична станція.

Український лідер закликав світ не мовчати та реагувати на ескалацію з боку Росії. Він заявив, що кожен пакет підтримки, додаткові сили для ППО — це реальна допомога країні.

"І обов’язково – достатній тиск на Росію, щоб припинити ці вбивства, щоб припинити війну – війну, єдиною причиною якої є Росія. Світ може її зупинити", — зазначив Зеленський.

Ми писали, що ввечері 20 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по Кривому Рогу. Відомо про 11 постраждалих, які перебувають у важкому стані. Серед них п'ятеро знаходяться у реанімації.

Новини.LIVE інформували, що після прибуття рятувальних служб на місця ударів російська армія атакувала їх трьома реактивними безпілотниками. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок масштабної атаки було пошкоджено 23 багатоквартирних будинків, лікарню, навчальні заклади, об'єкти бізнесу, гаражі, машини швидкої допомоги, автівки.