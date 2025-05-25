Нидерланды передадут Украине последний истребитель F-16 из обещанных 24

Нидерланды отправят Украине последний из обещанных самолетов F-16
Нидерланды отправят для Украины последний из 24-х обещанных истребителей F-16. Его передадут в понедельник, 26 мая.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельсманс в эфире WNL op Zondag в воскресенье, 25 мая.
Истребители F-16 для Украины
Брекельсманс отметил, что Нидерланды отправят последний F-16 из обещанных.
"Это означает, что все 24 обещанные истребители вскоре будут в Украине", — отметил министр обороны Нидерландов.
Напомним, Украина и Чехия договорились о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39.
А в начале мая Президент Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов.
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