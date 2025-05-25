Нидерланды передадут Украине последний истребитель F-16 из обещанных 24

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: NTB/Terje Pedersen via REUTERS

Нидерланды отправят для Украины последний из 24-х обещанных истребителей F-16. Его передадут в понедельник, 26 мая.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельсманс в эфире WNL op Zondag в воскресенье, 25 мая.

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Брекельсманс отметил, что Нидерланды отправят последний F-16 из обещанных.

"Это означает, что все 24 обещанные истребители вскоре будут в Украине", — отметил министр обороны Нидерландов.

Напомним, Украина и Чехия договорились о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39.

А в начале мая Президент Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов.