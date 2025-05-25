Нідерланди передадуть Україні останній винищувач F-16 із обіцяних 24

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: NTB/Terje Pedersen via REUTERS

Нідерланди відправлять для України останній з 24-х обіцяний винищувач F-16. Його передадуть у понеділок, 26 травня.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсманс в ефірі WNL op Zondag у неділю, 25 травня.

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Брекельсманс зазначив, що Нідерланди відправлять останній F-16 з обіцяних.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні", — зазначив міністр оборони Нідерландів.

Нагадаємо, Україна та Чехія домовилися про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39.

А на початку травня Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.