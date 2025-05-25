Нідерланди передадуть Україні останній винищувач F-16 із обіцяних 24

Нідерланди відправлять Україні останній з обіцяних літаків F-16
Нідерланди відправлять для України останній з 24-х обіцяний винищувач F-16. Його передадуть у понеділок, 26 травня.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсманс в ефірі WNL op Zondag у неділю, 25 травня.
Винищувачі F-16 для України
Брекельсманс зазначив, що Нідерланди відправлять останній F-16 з обіцяних.
"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні", — зазначив міністр оборони Нідерландів.
Нагадаємо, Україна та Чехія домовилися про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39.
А на початку травня Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.
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