Россия атаковала Полтавскую область 7 марта — есть пострадавшие

Последствия атаки. Фото: Полтавская ОВА

Ночью 7 марта российские войска атаковали Полтавскую область. В результате атаки в Миргородском районе раздавались взрывы, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

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Последствия российской атаки по Миргородскому району

В Миргородском районе обломки сбитой вражеской цели упали на частный жилой дом. В результате этого пострадали два человека, среди которых ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме этого, повреждены еще два частных дома и бытовой газопровод. Сейчас устанавливается количество абонентов, которые остались без газоснабжения.

Напомним, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Украине в ночь на 7 марта. Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал российскую атаку.

Россия нацелилась на критические инфраструктурные объекты. Так, на Тернопольщине возникли проблемы с газоснабжением.

Кроме того, в пригороде Одессы в результате российской атаки загорелся дом.