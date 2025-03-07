Росія атакувала Полтавщину 7 березня — є постраждалі

Наслідки атаки. Фото: Полтавська ОВА

Вночі 7 березня російські війська атакували Полтавську область. Внаслідок атаки у Миргородському районі лунали вибухи, є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

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У Миргородському районі уламки збитої ворожої цілі впали на приватний житловий будинок. Внаслідок цього постраждали двоє людей, серед яких дитина. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Крім цього, пошкоджено ще два приватні будинки та побутовий газопровід. Наразі встановлюється кількість абонентів, які залишилися без газопостачання.

Нагадаємо, Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні в ніч проти 7 березня. Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував російську атаку.

Росія націлилась на критичні інфраструктурні об'єкти. Так, на Тернопільщині виникли проблеми з газопостачанням.

Крім того, у передмісті Одеси внаслідок російської атаки загорівся будинок.