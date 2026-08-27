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Незначительный шторм: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 13:00
Магнитная буря 27 августа 2026 года: прогноз геомагнитной активности
Парень держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: magnific

В четверг, 27 августа, магнитосфера Земли будет возбуждена, однако сильных геомагнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле прогнозируют нестабильным с возможным незначительным штормом. Солнечная активность остается низкой, хотя сохраняется вероятность вспышек М- и Х-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури на 27 августа

За последние 24 часа солнечная активность была высокой. За этот период на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С , не имеющие существенного влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,2 .

По прогнозу на четверг, геомагнитное поле будет нестабильным и может добиться уровня незначительного шторма . В то же время, солнечная активность ожидается низкой, однако остается вероятность вспышек М-класса и небольшая вероятность вспышек Х-класса.

Солнечная активность 27 августа:

Читайте также:
  • вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 31.

Прогноз космической погоды может изменяться в течение суток по мере поступления новых данных о солнечной активности.

Магнитные бури на 27 августа
Прогноз магнитных бурь с 27 по 29 августа. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Ученые исследуют возможную связь между геомагнитными бурями и изменениями в работе сердечно-сосудистой системы. Систематический обзор 2025 года, в который вошли шесть исследований, выявил возможную связь геомагнитной активности с рисками инфаркта, острого коронарного синдрома и инсульта . В то же время авторы отметили ограниченное количество исследований и различия в их методологии, поэтому эти результаты требуют дальнейшего изучения.

В то же время нет достаточных оснований утверждать, что магнитная буря непосредственно влечет за собой конкретные симптомы типа головной боли , усталости или головокружения. Такие проявления неспецифичны и могут иметь много других причин.

Поэтому ухудшение самочувствия не следует автоматически связывать с геомагнитной активностью. Если возникают сильные боли или давление в груди, выраженная одышка, внезапная слабость, онемение или нарушение речи , необходимо немедленно обратиться за помощью.

Новини.LIVE информировали, что в сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируют . Наиболее заметные геомагнитные возмущения ожидаются 10-12 сентября, а более слабая активность — 4-5 и 25-28 сентября. Долгосрочный прогноз может уточняться в зависимости от солнечной активности.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплее нормы погода — средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатических показателей. В то же время, осень не будет полностью сухой: возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летнее тепло может сохраняться значительную часть сентября и даже перейти к началу октября.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль прогноз погоды метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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