Магнитная буря 27 августа 2026 года: прогноз геомагнитной активности

Незначительный шторм: прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 27 августа, магнитосфера Земли будет возбуждена, однако сильных геомагнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле прогнозируют нестабильным с возможным незначительным штормом. Солнечная активность остается низкой, хотя сохраняется вероятность вспышек М- и Х-класса.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Магнитные бури на 27 августа
За последние 24 часа солнечная активность была высокой. За этот период на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С , не имеющие существенного влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,2 .
По прогнозу на четверг, геомагнитное поле будет нестабильным и может добиться уровня незначительного шторма . В то же время, солнечная активность ожидается низкой, однако остается вероятность вспышек М-класса и небольшая вероятность вспышек Х-класса.
Солнечная активность 27 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 31.
Прогноз космической погоды может изменяться в течение суток по мере поступления новых данных о солнечной активности.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье
Ученые исследуют возможную связь между геомагнитными бурями и изменениями в работе сердечно-сосудистой системы. Систематический обзор 2025 года, в который вошли шесть исследований, выявил возможную связь геомагнитной активности с рисками инфаркта, острого коронарного синдрома и инсульта . В то же время авторы отметили ограниченное количество исследований и различия в их методологии, поэтому эти результаты требуют дальнейшего изучения.
В то же время нет достаточных оснований утверждать, что магнитная буря непосредственно влечет за собой конкретные симптомы типа головной боли , усталости или головокружения. Такие проявления неспецифичны и могут иметь много других причин.
Поэтому ухудшение самочувствия не следует автоматически связывать с геомагнитной активностью. Если возникают сильные боли или давление в груди, выраженная одышка, внезапная слабость, онемение или нарушение речи , необходимо немедленно обратиться за помощью.
Новини.LIVE информировали, что в сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируют . Наиболее заметные геомагнитные возмущения ожидаются 10-12 сентября, а более слабая активность — 4-5 и 25-28 сентября. Долгосрочный прогноз может уточняться в зависимости от солнечной активности.
Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплее нормы погода — средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатических показателей. В то же время, осень не будет полностью сухой: возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летнее тепло может сохраняться значительную часть сентября и даже перейти к началу октября.