Магнитная буря 27 августа 2026 года: прогноз геомагнитной активности

Парень держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: magnific

В четверг, 27 августа, магнитосфера Земли будет возбуждена, однако сильных геомагнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле прогнозируют нестабильным с возможным незначительным штормом. Солнечная активность остается низкой, хотя сохраняется вероятность вспышек М- и Х-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Реклама

Магнитные бури на 27 августа

За последние 24 часа солнечная активность была высокой. За этот период на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С , не имеющие существенного влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,2 .

По прогнозу на четверг, геомагнитное поле будет нестабильным и может добиться уровня незначительного шторма . В то же время, солнечная активность ожидается низкой, однако остается вероятность вспышек М-класса и небольшая вероятность вспышек Х-класса.

Солнечная активность 27 августа:

Читайте также:

вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 31.

Прогноз космической погоды может изменяться в течение суток по мере поступления новых данных о солнечной активности.

Прогноз магнитных бурь с 27 по 29 августа. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Ученые исследуют возможную связь между геомагнитными бурями и изменениями в работе сердечно-сосудистой системы. Систематический обзор 2025 года, в который вошли шесть исследований, выявил возможную связь геомагнитной активности с рисками инфаркта, острого коронарного синдрома и инсульта . В то же время авторы отметили ограниченное количество исследований и различия в их методологии, поэтому эти результаты требуют дальнейшего изучения.

В то же время нет достаточных оснований утверждать, что магнитная буря непосредственно влечет за собой конкретные симптомы типа головной боли , усталости или головокружения. Такие проявления неспецифичны и могут иметь много других причин.

Поэтому ухудшение самочувствия не следует автоматически связывать с геомагнитной активностью. Если возникают сильные боли или давление в груди, выраженная одышка, внезапная слабость, онемение или нарушение речи , необходимо немедленно обратиться за помощью.

Новини.LIVE информировали, что в сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируют . Наиболее заметные геомагнитные возмущения ожидаются 10-12 сентября, а более слабая активность — 4-5 и 25-28 сентября. Долгосрочный прогноз может уточняться в зависимости от солнечной активности.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплее нормы погода — средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатических показателей. В то же время, осень не будет полностью сухой: возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летнее тепло может сохраняться значительную часть сентября и даже перейти к началу октября.