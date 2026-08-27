Магнітна буря 27 серпня 2026: прогноз геомагнітної активності

Хлопець тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: magnific

У четвер, 27 серпня, магнітосфера Землі буде збудженою, однак сильних геомагнітних бур не очікується. Геомагнітне поле прогнозують нестабільним із можливим незначним штормом. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча зберігається ймовірність спалахів М- та Х-класу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітні бурі на 27 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою. За цей період на Сонці зафіксували чотири спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю, а також один спалах класу М1,2.

За прогнозом на четвер, геомагнітне поле буде нестабільним і може досягти рівня незначного шторму. Водночас сонячна активність очікується низькою, проте залишається ймовірність спалахів М-класу та невелика ймовірність спалахів Х-класу.

Сонячна активність 27 серпня:

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ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 31.

Прогноз космічної погоди може змінюватися впродовж доби в міру надходження нових даних про сонячну активність.

Прогноз магнітних бур з 27 до 29 серпня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров’я

Науковці досліджують можливий зв’язок між геомагнітними бурями та змінами у роботі серцево-судинної системи. Систематичний огляд 2025 року, до якого увійшли шість досліджень, виявив можливий зв’язок геомагнітної активності з ризиками інфаркту, гострого коронарного синдрому та інсульту. Водночас автори наголосили на обмеженій кількості досліджень і відмінностях у їхній методології, тому ці результати потребують подальшого вивчення.

Водночас немає достатніх підстав стверджувати, що магнітна буря безпосередньо спричиняє конкретні симптоми на кшталт головного болю, втоми чи запаморочення. Такі прояви є неспецифічними та можуть мати багато інших причин.

Тому погіршення самопочуття не варто автоматично пов’язувати з геомагнітною активністю. Якщо виникають сильний біль або тиск у грудях, виражена задишка, раптова слабкість, оніміння чи порушення мовлення, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують. Найбільш помітні геомагнітні збурення очікуються 10–12 вересня, а слабша активність — 4–5 та 25–28 вересня. Довгостроковий прогноз може уточнюватися залежно від сонячної активності.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року в Україні очікується тепліша за норму погода — середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичні показники. Водночас осінь не буде повністю сухою: можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. За попередніми прогнозами, літнє тепло може зберігатися значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.