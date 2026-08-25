Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Незаконное бронирование: НАБУ объявило подозрение сотруднику СБУ

Незаконное бронирование: НАБУ объявило подозрение сотруднику СБУ

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 16:44
Сотрудника СБУ подозревают в участии в схеме незаконного бронирования
Сотрудники НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о предъявлении подозрения сотруднику Службы безопасности Украины. Отмечается, что он мог организовать схему незаконного освобождения военнообязанных от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Незаконное освобождение от мобилизации

По версии следствия, подозреваемый действовал в сговоре с сообщником и руководителем предприятия, которое считалось критически важным. Они оформляли военнообязанных на фиктивные должности, после чего помогали получить для них отсрочку.

При этом трудоустроенные фактически не выполняли никакой работы, а начисленные им зарплаты возвращали участникам махинации. "Вознаграждение" за организацию такой схемы получали наличными и в криптоактивах.

"Следствие зафиксировало несколько эпизодов, связанных с бронированием военнообязанных лиц. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет почти 1 млн грн", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Также сотрудника СБУ подозревают в легализации более 18,4 млн гривен. Средства использовались для приобретения и оформления недвижимости, земельного участка и автомобиля. Кроме того, деньги вносились на банковский счет.

Действия подозреваемого квалифицированы по следующим статьям:

  • ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, либо совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо соединенное с вымогательством, а также если преступление совершено должностным лицом, занимающим ответственное положение);
  • ч. 3 ст. 27 УК Украины (определяет понятие организатора как одного из видов соучастников уголовного правонарушения);
  • ч. 2 ст. 28 УК Украины (определяет понятие совершения уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (предусматривает уголовную ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 209 УК Украины (наказание за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, если эти действия совершены повторно, по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере).

Также пособник подозревается в незаконном приобретении специальных технических средств негласного получения информации, а также в их незаконном использовании.

"По данным следствия, именно он причастен к установке средств, обнаруженных в конце 2025 года в квартире руководительницы одного из подразделений детективов НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере", — добавили в НАБУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, в Ровенской области правоохранители задержали российского агента, который корректировал удары и готовил заказные убийства украинских военных.

Ранее СБУ и прокуратура заочно объявили подозрение командиру роты «кадыровцев», уроженцу Днепропетровской области. Он командовал ротой ударных БПЛА «Ахмат».

СБУ НАБУ САП мобилизация бронирование
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации