Сотрудника СБУ подозревают в участии в схеме незаконного бронирования

Сотрудники НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о предъявлении подозрения сотруднику Службы безопасности Украины. Отмечается, что он мог организовать схему незаконного освобождения военнообязанных от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Незаконное освобождение от мобилизации

По версии следствия, подозреваемый действовал в сговоре с сообщником и руководителем предприятия, которое считалось критически важным. Они оформляли военнообязанных на фиктивные должности, после чего помогали получить для них отсрочку.

При этом трудоустроенные фактически не выполняли никакой работы, а начисленные им зарплаты возвращали участникам махинации. "Вознаграждение" за организацию такой схемы получали наличными и в криптоактивах.

"Следствие зафиксировало несколько эпизодов, связанных с бронированием военнообязанных лиц. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет почти 1 млн грн", — говорится в сообщении.

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Также сотрудника СБУ подозревают в легализации более 18,4 млн гривен. Средства использовались для приобретения и оформления недвижимости, земельного участка и автомобиля. Кроме того, деньги вносились на банковский счет.

Действия подозреваемого квалифицированы по следующим статьям:

ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, либо совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо соединенное с вымогательством, а также если преступление совершено должностным лицом, занимающим ответственное положение);

(принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, либо совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо соединенное с вымогательством, а также если преступление совершено должностным лицом, занимающим ответственное положение); ч. 3 ст. 27 УК Украины (определяет понятие организатора как одного из видов соучастников уголовного правонарушения);

(определяет понятие организатора как одного из видов соучастников уголовного правонарушения); ч. 2 ст. 28 УК Украины (определяет понятие совершения уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);

(определяет понятие совершения уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (предусматривает уголовную ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период);

(предусматривает уголовную ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период); ч. 2 ст. 209 УК Украины (наказание за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, если эти действия совершены повторно, по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере).

Также пособник подозревается в незаконном приобретении специальных технических средств негласного получения информации, а также в их незаконном использовании.

"По данным следствия, именно он причастен к установке средств, обнаруженных в конце 2025 года в квартире руководительницы одного из подразделений детективов НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере", — добавили в НАБУ.

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