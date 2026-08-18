СБУ заочно объявила подозрение кадыровцу из Днепропетровской области

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины и прокуратура заочно объявили подозрение командиру роты "кадыровцев", уроженцу Днепропетровской области. В прошлом году он командовал ротой ударных дронов вражеского спецподразделения "Ахмат" в Курской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

СБУ разоблачила предателя из Днепропетровской области

В 2025 году, когда предатель командовал ротой ударных беспилотников российского спецподразделения "Ахмат", украинские бойцы ЦСО "Альфа" СБУ обнаружили и уничтожили пункт дислокации вражеского подразделения. На момент атаки он находился за пределами пункта базирования своих подчиненных.

"Им оказался бывший житель Днепропетровской области, который до 2014 года уехал в Донецкую область, где остался проживать после оккупации населенного пункта страной-агрессором. Там он добровольно присоединился к подконтрольным РФ террористическим группировкам, в составе которых воевал против сил АТО/ООС на востоке Украины", — говорится в сообщении.

После начала большой войны предатель вступил в ряды Минобороны РФ, а впоследствии его назначили на должность в полку "Ахмат", где включили в подразделение "Аид". Впоследствии он стал командиром роты ударных БпЛА и отправился в Курщину. С декабря 2025 года под руководством предателя оккупанты атаковали дронами "Молния" и гексакоптерами позиции Сил обороны в Сумской области.

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"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", — добавили в СБУ,

Как писали Новини.LIVE, по материалам СБУ суд приговорил агента ФСБ к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина поджог автомобиль Героя Украины и готовил покушение на одного из командиров Сил обороны.

Ранее жительница Днепропетровской области за деньги передавала российским спецслужбам информацию о местах дислокации Сил обороны в Павлограде. Полученные данные враг мог использовать для наведения ракетных ударов.