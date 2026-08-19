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Главная Новости дня СБУ задержала агента ФСБ, который готовил заказные убийства военнослужащих

СБУ задержала агента ФСБ, который готовил заказные убийства военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 13:07
В Ровенской области агент ФСБ готовил заказные убийства военнослужащих — СБУ
Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Ровенской области агента ФСБ, который координировал российские удары по области и готовил заказные убийства украинских военнослужащих. По данным следствия, мужчина собирал координаты военных объектов, а впоследствии попросил российского куратора предоставить оружие и боеприпасы для ликвидации украинских воинов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Как агент ФСБ работал на Россию

По данным СБУ, задержанным оказался местный безработный. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за антиукраинских комментариев, которые публиковал в чатах Telegram-каналов.

После вербовки мужчина начал собирать информацию о местах базирования Сил обороны, которые могли стать целями российских ракетно-дроновых атак.

Для этого он объезжал местность на собственном мотоцикле и снимал окружающую территорию с помощью видеорегистратора, установленного на шлеме.

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Собранные координаты потенциальных целей агент передавал российскому куратору. Кроме того, он предоставил представителям ФСБ удаленный доступ к своему смартфону и аккаунтам в мессенджерах.

Готовил заказные убийства военных

Впоследствии агент обратился к своему куратору с просьбой предоставить оружие и боеприпасы. По данным СБУ, он планировал использовать их для совершения заказных убийств украинских военнослужащих на территории Ровенской области.

Также мужчина пытался получить беспилотник, чтобы проводить аэроразведку и отслеживать расположение Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали агента во время очередной разведывательной вылазки вблизи одного из объектов украинских войск.

В ходе обысков у мужчины изъяли видеорегистратор, мобильный телефон и компьютерную технику. По данным спецслужбы, на устройствах хранились доказательства его сотрудничества с ФСБ.

Какое наказание грозит агенту

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

 

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ разоблачила уроженца Днепропетровской области, который после начала полномасштабного вторжения перешел на сторону России и сотрудничал с оккупантами. Правоохранители собрали доказательства его противоправной деятельности и сообщили мужчине о подозрении.

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СБУ Ровенская область ФСБ подозрение задержание
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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