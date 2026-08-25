Співробітника СБУ підозрюють у схемі незаконного бронювання

Співробітники НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру співробітнику Служби безпеки України. Зазначається, що він міг організувати схему незаконного бронювання військовозобовʼязаних від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Незаконне бронювання від мобілізації

За версією слідства, підозрюваний діяв у змові зі спільником та керівницею підприємства, яке вважалося критично важливим. Вони оформлювали військовозобовʼязаних на фіктивні посади, після чого допомагали отримати для них бронювання.

При цьому працевлаштовані фактично не виконували жодної роботи, а нараховані їм зарплати повертали учасникам оборудки. "Винагороду" за організацію такої схеми отримували готівкою та у криптоактивах.

"Слідство задокументувало декілька епізодів щодо бронювання військовозобов’язаних осіб. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить майже 1 млн грн", — йдеться у повідомленні.

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Також співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн гривень. Кошти використовувалися для придбання та оформлення нерухомості, земельної ділянки та автомобіля. Крім того, гроші вносили на банківський рахунок.

Дії підозрюваний кваліфікували за такими статтями:

ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, або вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням, а також якщо злочин вчинено службовою особою, яка займає відповідальне становище);

(прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, або вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням, а також якщо злочин вчинено службовою особою, яка займає відповідальне становище); ч. 3 ст. 27 КК України (визначає поняття організатора як одного з видів співучасників кримінального правопорушення);

(визначає поняття організатора як одного з видів співучасників кримінального правопорушення); ч. 2 ст. 28 КК України (визначає поняття вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

(визначає поняття вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 114-1 КК України (передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);

(передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 209 КК України (покарання за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, якщо ці дії вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі).

Також пособник підозрюється у незаконному придбанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації інформації, а також їх незаконному використанні.

"За даними слідства, саме він причетний до встановлення засобів, виявлених наприкінці 2025 року у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері", — додали в НАБУ.

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