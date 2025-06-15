В Вашингтоне активно готовятся к военному параду и дню рождения Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В столице США вскоре должен состояться огромный парад военных, который президент Дональд Трамп удачно совместил с датой своего дня рождения. Это будет парад в честь 250-летия американской армии и по улицам впервые за 30 лет проедут танки.

Как готовится Вашингтон к параду и возможным протестам проинформировала наша корреспондентка в США Ульяна Бойчук.

Реклама

Читайте также:

Как Вашингтон готовится к параду и протестам

Судя по видео, на улицах не так много людей, но некоторые из них переходят дорогу держа плакаты против Трампа. Также у монумента Вашингтона, где исторически проходят военные и антивоенные мероприятия, усилили охрану. Местные власти привезли бетонные блоки, которые должны разделять толпу, чтобы не было толчеи.

В целом, на данный момент, протестов не наблюдается, как и каких-то беспорядков, но судя по количеству полиции и тяжелой коммунальной техники, столица готовится к любому развитию событий.

Ранее сообщалось, что Трампу сегодня исполняется 79 лет. Как известно, он возглавляет страну он уже второй раз и Новини.LIVE собрали все важное о президенте США в своей справке.

Тем временем в США бушуют антитрамповские протесты, касающиеся его усилий по депортации мигрантов. Апелляционный суд США разрешил Трампу продолжить развертывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, несмотря на предыдущее решение окружного суда.