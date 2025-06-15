У Вашингтоні активно готуються до військового параду та дня народження Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У столиці США незабаром має відбутись величезний парад військових, який президент Дональд Трамп вдало поєднав з датою свого дня народження. Це буде парад на честь 250-річчя американської армії й вулицями вперше за 30 років проїдуть танки.

Як готується Вашингтон до параду та можливих протестів проінформувала наша кореспондентка у США Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Як Вашингтон готується до параду та протестів

Судячи з відео, на вулицях не так багато людей, але деякі з них переходять дорогу тримаючи плакати проти Трампа. Також біля монумента Вашингтону, де історично проходять військові та антивійськові заходи, посилили охорону. Місцева влада привезла бетонні блоки, які мають розділяти натовп, щоб не було товчії.

В цілому, на цей момент, протестів не спостерігається, як і якихось заворушень, але судячи з кількості поліції та важкої комунальної техніки, столиця готується до будь-якого розвитку подій.

Раніше повідомлялось, що Трампу сьогодні виповнюється 79 років. Як відомо, він очолює країну він вже вдруге і Новини.LIVE зібрали все важливе про президента США у своїй довідці.

Тим часом у США вирують антитрампівські протести, що стосуються його зусиль по депортації мігрантів. Апеляційний суд США дозволив Трампу продовжити розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі, попри попереднє рішення окружного суду.