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Главная Новости дня Невыносимая жара не спадает: Укргидрометцентр сообщил, где завтра будет +35 °C

Невыносимая жара не спадает: Укргидрометцентр сообщил, где завтра будет +35 °C

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 18:49
Прогноз погоды в Украине на завтра 27 июня от Укргидрометцентра
Мужчина умывается в жару. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Погода в Украине завтра, 27 июня, ожидается с небольшой облачностью. В течение суток будет жарко. В частности, местами температура воздуха поднимется до +35 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 27 июня

Небольшой кратковременный дождь возможен только на северо-востоке днем. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня
Погода в Украине 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +13...+18 °C, на юге и в Закарпатье до +21 °C. Днем ожидается +25...+30 °C, на западе +29...+34 °C, в Закарпатье местами жара до +35 °C.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, погода в Украине 27 июня будет жаркой, поскольку местами ожидается до +35 °C. Впоследствии жара усилится, а снижения температуры стоит ожидать примерно со 2 июля.

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А в Укргидрометцентре предупреждали, что в ближайшие дни в Украине будет царить сильная жара до +40 °C. Причиной является горячий воздух, который будет поступать из северных районов Африки через южную и центральную часть Европы.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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