Главная Новости дня Нетаньяху предупредил Трампа об ударе по ХАМАС в Катаре

Нетаньяху предупредил Трампа об ударе по ХАМАС в Катаре

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 00:03
Как Нетаньяху договорился с Трампом перед атакой на Катар
Трамп и Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заранее предупредил президента США Дональда Трампа о плане атаки на руководство ХАМАС в Дохе. По словам израильских чиновников, сообщение было сделано за час до того, как израильские военные нанесли удар по столице Катара.

Об этом сообщили Axios.

Читайте также:

Израиль предупредил США перед ударом по Дохе

По информации издания, Трамп знал о предстоящем ударе еще до запуска ракет. Сначала состоялась дискуссия на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а позже — по военным каналам. Израильские чиновники отмечают, что президент США не выступил против плана, что позволило реализовать операцию.

"Трамп знал об ударе до запуска ракет. Сначала состоялась дискуссия на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а затем - по военным каналам. Трамп не сказал "нет"",— рассказал израильский чиновник Axios.

Еще один собеседник издания уточнил, что США получили уведомление "задолго до этого" на политическом уровне. Он подчеркнул, что если бы Трамп был против, удар бы отменили.

"Если бы Трамп хотел это остановить, он мог бы это сделать. На практике он этого не сделал", — отметил источник.

Армия обороны Израиля вместе с контрразведкой нанесли авиаудар по столице Катара. ЦАХАЛ сообщил, что целью операции было уничтожение руководителей ХАМАС, причастных к нападениям 7 октября 2023 года и последующим атакам на Израиль.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН приняла Нью-Йоркскую декларацию о создании Палестины.

Ранее мы также информировали, что Ирландия может отказаться от участия в 70-м конкурсе "Евровидение". Страна заявила о таком решении в случае, если Израиль останется среди участников.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
