Нетаньягу попередив Трампа про удар по ХАМАС у Катарі

Нетаньягу попередив Трампа про удар по ХАМАС у Катарі

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 00:03
Як Нетаньягу домовився з Трампом перед атакою на Катар
Трамп і Нетаньягу. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заздалегідь попередив президента США Дональда Трампа про план атаки на керівництво ХАМАС у Досі. За словами ізраїльських чиновників, повідомлення було зроблене за годину до того, як ізраїльські військові завдали удару по столиці Катару.

Про це повідомили Axios.

Читайте також:

Ізраїль попередив США перед ударом по Досі

За інформацією видання, Трамп знав про майбутній удар ще до запуску ракет. Спершу відбулася дискусія на політичному рівні між Нетаньягу та Трампом, а пізніше — через військові канали. Ізраїльські чиновники зазначають, що президент США не виступив проти плану, що дало змогу реалізувати операцію.

"Трамп знав про удар до запуску ракет. Спочатку відбулася дискусія на політичному рівні між Нетаньягу і Трампом, а потім — через військові канали. Трамп не сказав "ні"", — розповів ізраїльський високопосадовець Axios.

Ще один співрозмовник видання уточнив, що США отримали повідомлення "задовго до цього" на політичному рівні. Він підкреслив, що якби Трамп був проти, удар би скасували.

"Якби Трамп хотів це зупинити, він міг би це зробити. На практиці він цього не зробив", — зазначило джерело.

Армія оборони Ізраїлю разом із контррозвідкою завдали авіаудару по столиці Катару. ЦАХАЛ повідомив, що метою операції було знищення керівників ХАМАС, причетних до нападів 7 жовтня 2023 року та подальших атак на Ізраїль.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила Нью-Йоркську декларацію щодо створення Палестини

Раніше ми також інформували, що Ірландія може відмовитися від участі у 70-му конкурсі "Євробачення". Країна заявила про таке рішення у разі, якщо Ізраїль залишиться серед учасників.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
