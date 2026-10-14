Нестабильный штормовой уровень: прогноз магнитных бурь на 14 октября

Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 октября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не прогнозируется. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, а крупной — всего 1%. В то же время сохраняется вероятность солнечных вспышек среднего класса. Метеозависимым людям следует следить за своим самочувствием.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет геомагнитная активность 14 октября

Эксперты по космической погоде сообщают, что в среду, 14 октября, геомагнитное поле Земли будет от нестабильного до незначительного штормового уровня.

"Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по величине вспышкам. Вспышка М6,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в источнике.

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса C и одну вспышку класса B. Такие явления относятся к слабым и обычно не оказывают значительного влияния на Землю.

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Какова вероятность магнитных бурь

По данным прогноза солнечной активности на 14 октября, показатели будут следующими:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность солнечной вспышки М-класса — 40%.

Вероятность солнечной вспышки Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 22.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Метеочувствительным людям рекомендуется следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы заранее знать о возможных изменениях геомагнитной активности. Особое внимание своему самочувствию следует уделять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами, соблюдать рекомендации врача и не игнорировать тревожные симптомы.

Мы писали, что в этом месяце очень затяжных магнитных бурь не прогнозируют. Однако 22 октября ожидается мощный геомагнитный шторм, врачи советуют уменьшить физическую нагрузку в этот день.

Новини.LIVE сообщали, что зима в этом году может быть теплее климатической нормы. Самые низкие температуры прогнозируют в январе, тогда как декабрь и февраль окажутся теплее.