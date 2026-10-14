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Головна Новини дня Нестабільний штормовий рівень: прогноз магнітних бур на сьогодні

Нестабільний штормовий рівень: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
14 жовтня 2026 12:28
Нестабільний штормовий рівень: прогноз магнітних бур на 14 жовтня
Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не прогнозують. Імовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — лише 1%. Водночас зберігається ймовірність сонячних спалахів середнього класу. Метеозалежним людям варто слідкувати за власним самопочуттям.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде геомагнітна активність 14 жовтня

Експерти космічної погоди повідомляють, що у середу, 14 жовтня, геомагнітне поле Землі буде від нестабільного до незначного штормового рівня.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в джерелі.

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували чотири спалахи класу C та один спалах класу B. Такі явища належать до слабких і зазвичай не мають значного впливу на Землю. 

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Яка ймовірність магнітних бур

За даними прогнозу сонячної активності на 14 жовтня, показники будуть такими:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність сонячного спалаху М-класу — 40%.
  • Імовірність сонячного спалаху Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 22.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Метеочутливим людям рекомендують стежити за прогнозами магнітних бур, щоб заздалегідь знати про можливі зміни геомагнітної активності. Особливу увагу самопочуттю варто приділяти людям із серцево-судинними захворюваннями та хронічними недугами, дотримуватися рекомендацій лікаря й не ігнорувати тривожні симптоми. 

Ми писали, що цього місяця дуже затяжних магнітних бур не прогнозують. Однак 22 жовтня очікується потужний геомагнітний шторм, лікарі радять зменшити фізичне навантаження в цей день.

Новини.LIVE інформували, що зима цьогоріч може бути теплішою за кліматичну норму. Найнижчі температури прогнозують у січні, тоді як грудень і лютий виявляться теплішими.

космос Сонце магнітні бурі прогнози сонячна активність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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