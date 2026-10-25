Люди идут по осеннему городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 октября, магнитных бурь на Земле не ожидается. В то же время геомагнитное поле может находиться на нестабильном или активном уровне. Солнечная активность прогнозируется низкой, однако сохраняется вероятность вспышки М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури 25 октября

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За этот период на Солнце зафиксировали три вспышки класса B и одну вспышку класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

По прогнозу, в воскресенье геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от нестабильного до активного уровня. В то же время вероятность геомагнитных бурь остается невысокой.

Основные показатели солнечной активности на 25 октября:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 31.

Прогноз магнитных бурь с 25 по 27 октября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают периоды геомагнитной активности с головной болью, усталостью и нарушениями сна. Однако научные данные пока не дают оснований утверждать, что магнитные бури непосредственно вызывают эти симптомы. По информации Геологической службы США, магнитное поле Земли напрямую не влияет на здоровье людей.

Если самочувствие ухудшается, не стоит автоматически связывать это с геомагнитной активностью, ведь такие симптомы могут иметь различные причины. При выраженных или длительных жалобах следует обратиться к врачу.

Новини.LIVE сообщали, что, согласно прогнозу NOAA, в конце октября 2026 года сильных магнитных бурь не ожидается. 28 октября возможно слабое геомагнитное возмущение, которое, согласно прогнозу, не окажет значительного влияния на большинство людей. В то же время специалисты отмечают, что космическая погода может быстро меняться, поэтому прогноз стоит проверять повторно.

Новини.LIVE писали, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в конце октября в Украине сохранится относительно теплая погода, а дневная температура в большинстве областей составит +13…+18 °C. В Закарпатье и на юге воздух местами будет прогреваться до +21 °C, а заморозков и снега до конца месяца не прогнозируют. 27–28 октября ожидается постепенное похолодание до типичных для осени температур, а кратковременные дожди вероятны преимущественно на западе страны.