Люди йдуть осіннім містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 25 жовтня, магнітних бур на Землі не очікується. Водночас геомагнітне поле може перебувати на нестабільному або активному рівні. Сонячна активність прогнозується низькою, проте зберігається ймовірність спалаху М-класу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Реклама

Магнітні бурі 25 жовтня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей період на Сонці зафіксували три спалахи класу B та один спалах класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

За прогнозом, у неділю геомагнітне поле перебуватиме в діапазоні від нестабільного до активного рівня. Водночас імовірність геомагнітних штормів залишається невисокою.

Основні показники сонячної активності на 25 жовтня:

Читайте також:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 31.

Прогноз магнітних бур з 25 до 27 жовтня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Деякі люди пов’язують періоди геомагнітної активності з головним болем, втомою та порушеннями сну. Однак наукові дані наразі не дають підстав стверджувати, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють ці симптоми. За інформацією Геологічної служби США, магнітне поле Землі безпосередньо не впливає на здоров’я людей.

Якщо самопочуття погіршується, не варто автоматично пов’язувати це з геомагнітною активністю, адже такі симптоми можуть мати різні причини. За виражених або тривалих скарг варто звернутися до лікаря.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозом NOAA, наприкінці жовтня 2026 року сильних магнітних бур не очікується. 28 жовтня можливе слабке геомагнітне збурення, яке, за прогнозом, не матиме значного впливу на більшість людей. Водночас фахівці наголошують, що космічна погода може швидко змінюватися, тому прогноз варто перевіряти повторно.

Новини.LIVE писали, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що наприкінці жовтня в Україні збережеться відносно тепла погода, а денна температура в більшості областей становитиме +13…+18 °C. На Закарпатті та півдні повітря місцями прогріватиметься до +21 °C, а заморозків і снігу до кінця місяця не прогнозують. 27–28 жовтня очікується поступове похолодання до типових для осені температур, а короткочасні дощі ймовірні переважно на заході країни.