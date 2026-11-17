Последствия атаки на Крымский мост. Фото: Exilenova+

Украинский удар по Крымскому мосту продемонстрировал неспособность России защищать стратегические объекты. Повреждения переправы могут осложнить военную логистику оккупантов, ведь она является одним из двух основных маршрутов снабжения Крыма. Российские военные блогеры раскритиковали власти за недостаточную защиту важной инфраструктуры.

Об этом говорится в обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW), сообщает Новини.LIVE.

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Что в ISW рассказали об ударе по Крымскому мосту

По оценке аналитиков ISW, украинские силы атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. Удар, вероятно, был частью систематической кампании Украины, направленной на то, чтобы лишить российские войска возможности использовать основные наземные маршруты снабжения через временно оккупированный Крым.

В ISW отметили, что переправа расположена примерно в 280 км от линии фронта и соединяет Россию с оккупированным полуостровом. Для атаки украинские силы применили беспилотники самолетного типа. В результате удара в ночь на 16 ноября было приостановлено автомобильное и железнодорожное движение по мосту.

Аналитики также обратили внимание на материалы из открытых источников. В частности, OSINT-каналы обнародовали видео и спутниковые снимки, на которых видны повреждения надстройки моста и дорожного полотна. Из-за этого часть опорных арок конструкции наклонилась примерно на 15 градусов.

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Факт атаки признали и представители российских властей. 16 ноября об ударах украинских беспилотников и временной приостановке движения сообщили Минтранс РФ, оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что российский диктатор Путин обсудил с министром транспорта удар по Крымскому мосту и ход восстановительных работ. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о частичном возобновлении движения по мосту.

Как в ISW оценили последствия атаки на Крымский мост

Аналитики подчеркнули, что украинский удар продемонстрировал неспособность России защищать стратегические объекты, важные для её экономики и военной логистики. В ISW также обратили внимание на реакцию российских военных блогеров, которые выражали недовольство успешностью украинской атаки.

По данным института, некоторые из них призвали российские войска усилить удары по Украине и атаковать центры принятия решений, в частности политическое руководство государства. Один из российских военных блогеров сообщил, что украинским силам удалось трижды поразить мост. Он также подчеркнул недопустимость таких повреждений для стратегического объекта, находящегося под усиленной охраной.

В ISW добавили, что российские военные блогеры продолжают критиковать власти РФ за неспособность должным образом защищать важные объекты, в частности Крымский мост.

Как украинские удары по российской ПВО влияют на атаки

Аналитики также предположили, что успешной атаке на Крымский мост могли способствовать украинские удары по объектам на юге России, а также вблизи Черного и Азовского морей.

В этом контексте в ISW упомянули заявление пресс-секретаря Военно-морских сил ВСУ капитана 2-го ранга Дмитрия Плетенчука. Он отмечал, что украинские силы могут успешно поражать российские военные цели в оккупированном Крыму и Черном море в значительной степени благодаря систематической кампании по подавлению и уничтожению российской противовоздушной обороны на полуострове.

Аналитики напомнили, что у России есть два основных наземных маршрута сообщения с оккупированным Крымом. Это Крымский мост и сухопутный коридор через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Поэтому любые перебои в работе одного из этих путей увеличивают нагрузку на другой. Это может существенно осложнить российскую военную логистику на оккупированном полуострове.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке, в районе Керчи раздались многочисленные взрывы. Мониторинговые каналы сообщили как минимум о 15 ударах, а впоследствии обнародовали видео вероятного разрушения одной из арок переправы. Российские власти приостановили автомобильное и железнодорожное движение по мосту.

Новини.LIVE писали, что 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту и временном ограничении движения транспорта ориентировочно до середины дня. В Керчи развернули оперативный штаб, а специалисты начали проверять состояние одной из арок судоходного пролета, по которой, по сообщениям "Крымского ветра", нанесли удар около 5:38. Из-за атаки также остановили железнодорожное сообщение по мосту, а российские СМИ сообщили о возможной деформации арки.