Наслідки атаки на Кримський міст. Фото: Exilenova+

Український удар по Кримському мосту продемонстрував нездатність Росії захищати стратегічні об'єкти. Пошкодження переправи можуть ускладнити військову логістику окупантів, адже вона є одним із двох основних маршрутів постачання до Криму. Російські воєнні блогери розкритикували владу за недостатній захист важливої інфраструктури.

Про це йдеться в огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW), інформує Новини.LIVE.

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Що в ISW розповіли про удар по Кримському мосту

За оцінкою аналітиків ISW, українські сили атакували Кримський міст у ніч проти 16 листопада. Удар, імовірно, був частиною систематичної кампанії України, спрямованої на те, щоб позбавити російські війська можливості використовувати основні наземні маршрути постачання через тимчасово окупований Крим.

В ISW зазначили, що переправа розташована приблизно за 280 км від лінії фронту та з'єднує Росію з окупованим півостровом. Для атаки українські сили застосували безпілотники літакового типу. Унаслідок удару в ніч проти 16 листопада призупинили автомобільний і залізничний рух мостом.

Аналітики також звернули увагу на матеріали з відкритих джерел. Зокрема, OSINT-канали оприлюднили відео та супутникові знімки, на яких видно пошкодження надбудови мосту й дорожнього полотна. Через це частина опорних арок конструкції нахилилася приблизно на 15 градусів.

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Факт атаки визнали й представники російської влади. 16 листопада про удари українських безпілотників і тимчасове призупинення руху повідомили Мінтранс РФ, окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов та губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Речник Кремля Дмитро Пєсков того ж дня заявив, що російський диктатор Путін обговорив із міністром транспорту удар по Кримському мосту та перебіг відновлювальних робіт. Пізніше віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін повідомив про часткове відновлення руху переправою.

Як в ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст

Аналітики наголосили, що український удар продемонстрував нездатність Росії захищати стратегічні об'єкти, важливі для її економіки та військової логістики. В ISW також звернули увагу на реакцію російських воєнних блогерів, які висловлювали невдоволення успішністю української атаки.

За даними інституту, деякі з них закликали російські війська посилити удари по Україні та атакувати центри ухвалення рішень, зокрема політичне керівництво держави. Один із російських воєнних блогерів повідомив, що українським силам вдалося тричі влучити в міст. Він також наголосив на неприпустимості таких пошкоджень для стратегічного об'єкта, який перебуває під посиленою охороною.

В ISW додали, що російські воєнні блогери продовжують критикувати владу РФ через нездатність належним чином захищати важливі об'єкти, зокрема Кримський міст.

Як українські удари по російській ППО впливають на атаки

Аналітики також припустили, що успішній атаці на Кримський міст могли сприяти українські удари по об'єктах на півдні Росії, а також поблизу Чорного й Азовського морів.

У цьому контексті в ISW згадали заяву речника Військово-морських сил ЗСУ капітана 2-го рангу Дмитра Плетенчука. Він зазначав, що українські сили можуть успішно уражати російські військові цілі в окупованому Криму та Чорному морі значною мірою завдяки систематичній кампанії зі придушення та знищення російської протиповітряної оборони на півострові.

Аналітики нагадали, що Росія має два основні наземні маршрути сполучення з окупованим Кримом. Це Кримський міст і сухопутний коридор через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Тому будь-які перебої в роботі одного з цих шляхів збільшують навантаження на інший. Це може суттєво ускладнити російську військову логістику на окупованому півострові.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 17 листопада Кримський міст знову атакували, у районі Керчі пролунали численні вибухи. Моніторингові канали повідомили щонайменше про 15 ударів, а згодом оприлюднили відео ймовірного руйнування однієї з арок переправи. Російська влада призупинила автомобільний і залізничний рух мостом.

Новини.LIVE писали, що 16 листопада окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту та тимчасове обмеження руху транспорту орієнтовно до середини дня. У Керчі розгорнули оперативний штаб, а фахівці почали перевіряти стан однієї з арок судноплавного прольоту, по якій, за повідомленнями "Кримського вітру", влучили близько 5:38. Через атаку також зупинили залізничне сполучення мостом, а російські ЗМІ повідомили про можливу деформацію арки.