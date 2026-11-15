Запуск ракеты "Нептун". Фото: Минобороны

Украинские ракеты "Нептун" продолжают поражать российские объекты, тогда как о результатах применения ракет "Фламинго" почти ничего не слышно. На эту разницу обратил внимание военный эксперт Юрий Касьянов. Он поставил под сомнение соответствие между заявленными объемами производства "Фламинго" и частотой их использования.

Об этом Касьянов сказал в интервью для Новини.LIVE.

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В чём разница между применением "Нептунов" и "Фламинго"

По словам Касьянова, применение «Нептунов» является показательным, ведь эти ракеты, несмотря на медленное производство и небольшие серии, регулярно поражают цели противника. В то же время в отношении "Фламинго", производство которых, по его словам, якобы достигает 200–300 единиц в месяц, нет столь же заметной картины применения.

Эксперт также сообщил, что располагает информацией о производстве "Нептунов", однако не может её обнародовать:

"Вы знаете, такая информация у меня есть, но я не могу её обнародовать, потому что она очень чувствительная, оборонного характера. Говорить, что там стало больше «Нептунов», стало меньше "Нептунов" — наверное, такая информация была бы очень полезна для нашего врага. Он бы понял, что где-то уже есть дополнительные производственные площади для этих "Нептунов", и искал бы возможность их поразить".

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В то же время Юрий Касьянов подчеркнул, что эффективность "Нептунов" связана с украинской школой ракетостроения, которая имеет долгую историю. Эксперт упомянул о конструкторских бюро "Луч" и "Южное", где, по его словам, сохранились фрагменты мощной ракетной школы, сформированной ещё в советские времена.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 13 ноября 2026 года украинские военные нанесли удар ракетами берегового комплекса "Нептун" по объектам российской беспилотной авиации в Ростове-на-Дону. По данным Генштаба ВСУ, были поражены производственная площадка и склад готовой продукции компании "Ионос", которая производит ударные БПЛА тактического уровня, а также сервисный центр "Аэро-Хит", где ремонтируют и обслуживают разведывательные и ударные FPV-дроны "Велес".

Как сообщали Новини.LIVE, с 30 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по всем пяти крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России: Омскому, Киришскому, Рязанскому, Нижегородскому и Ярославскому. Также под удары попали Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ.