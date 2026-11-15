Запуск ракети "Нептун". Фото: Міноборони

Українські ракети "Нептун" продовжують уражати російські об’єкти, тоді як про результати застосування ракет "Фламінго" майже не чути. На цю різницю звернув увагу військовий експерт Юрій Касьянов. Він поставив під сумнів відповідність між заявленими обсягами виробництва "Фламінго" та частотою їхнього використання.

Про це Касьянов сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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У чому різниця між застосуванням "Нептунів" і "Фламінго"

За словами Касьянова, застосування "Нептунів" є показовим, адже ці ракети, попри повільне виробництво та невеликі серії, регулярно вражають цілі противника. Натомість "Фламінго", виробництво яких, за його словами, нібито сягає 200–300 одиниць на місяць, не має такої самої помітної картини застосування.

Експерт також повідомив, що має інформацію про виробництво "Нептунів", однак не може її оприлюднювати:

"Ви знаєте, така інформація, вона в мене є, але я не міг її оприлюднювати, бо ця інформація дуже чутлива, оборонного характеру. Казати, там більше стало "Нептунів", менше стало "Нептунів", напевно, така інформація була б дуже корисна для нашого ворога. Він би розумів, що десь додаткові площі виробництва цих "Нептунів" вже є, і шукав би для того, щоб їх вразити".

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Водночас Юрій Касьянов наголосив, що результативність "Нептунів" пов’язана з українською школою ракетобудування, яка має тривалу історію. Експерт згадав про конструкторські бюро "Луч" і "Південне", де, за його словами, збереглися фрагменти потужної ракетної школи, сформованої ще за радянських часів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 13 листопада 2026 року українські військові завдали удару ракетами берегового комплексу "Нептун" по об’єктах російської безпілотної авіації в Ростові-на-Дону. За даними Генштабу ЗСУ, уразили виробничий майданчик і склад готової продукції компанії "Іонос", яка виготовляє ударні БпЛА тактичного рівня, а також сервісний центр "Аеро-Хіт", де ремонтують та обслуговують розвідувальні й ударні FPV-дрони "Велес".

Як повідомляли Новини.LIVE, від 30 жовтня 2026 року Сили оборони України уразили всі п’ять найбільших нафтопереробних заводів Росії: Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський. Також під удари потрапили Новокуйбишевський і Саратовський НПЗ.