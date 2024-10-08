В Верховной Раде ограничили работу Telegram — нардеп Юрчишин

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил о введении ограничений на пользование мессенджером Telegram на служебных устройствах в Верховной Раде. Известно, что такое решение было принято СНБО из-за необходимости усиления кибербезопасности.

Об этом он написал в Telegram во вторник, 8 октября.

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Теперь при попытке открыть приложение на рабочих гаджетах народные депутаты будут получать уведомления о заблокированном доступе к мессенджеру.

Уведомление об ограничении доступа. Фото: нардеп Юрчишин

Ранее мы писали, что в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети.

Напомним, 20 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.