У Верховній Раді обмежили роботу Telegram — нардеп Юрчишин

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив про запровадження обмежень на користування месенджером Telegram на службових пристроях у Верховній Раді. Відомо, що таке рішення було ухвалене РНБО через необхідність посилення кібербезпеки.

Про це він написав в Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Тепер під час спроби відкрити застосунок на робочих гаджетах народні депутати отримуватимуть повідомлення про заблокований доступ до месенджера.

Повідомлення про обмеження доступу. Фото: нардеп Юрчишин

Раніше ми писали, що у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі.

Нагадаємо, 20 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було ухвалено рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.