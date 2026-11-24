Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Согласно концепции главы Офиса президента Кирилла Буданова, будущее Украины — это модель сильной армии, мощной военной промышленности и готовность полагаться прежде всего на собственные силы. Такой подход предполагает, что у Украины будут союзники и поддержка партнеров, но она не будет полагаться исключительно на внешние гарантии безопасности.

Такое мнение высказал немецкий историк, доктор наук, преподаватель университетов Саарбрюккена и Дюссельдорфа Александр Фридман, передает Новини.LIVE.

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Украина должна рассчитывать на собственные силы: историк оценил концепцию Буданова

Эксперт сравнил эту концепцию главы ОП с образом "европейского Израиля" — страны, которая постоянно борется за свое существование.

Фридман отметил, что у Израиля есть важные союзники, в частности США, однако в самой критической ситуации он может полагаться только на себя.

По мнению историка, украинский опыт после Будапештского меморандума, Майдана и последующих отношений с Западом показал, что украинское руководство не будет полагаться исключительно на гарантии.

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"В крайнем случае всегда можно рассчитывать только на себя",— отметил историк.

По словам Фридмана, именно это осознание станет одним из выводов, которые Украина извлечет из войны.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал сообщение о намерении США добиться завершения войны в Украине до 1 января 2027 года. Он заявил, что Украина будет работать над достижением этой цели, однако назвал такой сценарий настоящим чудом из-за множества факторов, от которых зависит ход событий.

Также Буданов отреагировал на российскую атаку на Киев, в результате которой были повреждены Владимирский собор, посольство Австрии и жилые дома. Он подчеркнул, что массированные обстрелы гражданских объектов свидетельствуют о истинных намерениях России, несмотря на ее заявления о стремлении к миру. По словам главы ОП, Москва использует дипломатические переговоры и разговоры о мире параллельно с ударами, пытаясь оказать давление на Украину и запугать людей.