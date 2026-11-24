Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

За концепцією очільника Офісу президента Кирила Буданова майбутнє України — це модель сильної армії, потужної військової промисловості та готовність розраховувати передусім на власні сили. Такий підхід передбачає, що Україна матиме союзників і підтримку партнерів, але не покладатиметься виключно на зовнішні гарантії безпеки.

Таку думку висловив німецький історик, доктор наук, викладач в університетах Саарбрюккена і Дюссельдорфу Олександр Фрідман, передає Новини.LIVE.

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Україна має розраховувати на власні сили: історик оцінив концепцію Буданова

Експерт порівняв цю концепцію керівника ОП з образом "європейського Ізраїлю" — країни, яка постійно бореться за своє існування.

Фрідман зазначив, що Ізраїль має важливих союзників, зокрема США, однак у найкритичнішій ситуації може покладатися лише на себе.

На думку історика, український досвід після Будапештського меморандуму, Майдану та подальших відносин із Заходом показав, що українське керівництво не покладатиметься на самі лише гарантії.

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"У крайньому випадку, завжди розраховувати можна тільки на себе", — зазначив історик.

За словами Фрідмана, саме це усвідомлення стане одним із висновків, які Україна винесе з війни.

Як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував повідомлення про намір США домогтися завершення війни в Україні до 1 січня 2027 року. Він заявив, що Україна працюватиме над досягненням цієї мети, однак назвав такий сценарій справжнім дивом через кількість чинників, від яких залежить перебіг подій.

Також Буданов відреагував на російську атаку по Києву, внаслідок якої було пошкоджено Володимирський собор, посольство Австрії та житлові будинки. Він наголосив, що масовані обстріли цивільних об'єктів свідчать про справжні наміри Росії, попри її заяви про прагнення до миру. За словами керівника ОП, Москва використовує дипломатичні переговори та розмови про мир паралельно з ударами, намагаючись тиснути на Україну й залякувати людей.