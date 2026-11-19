Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на атаку РФ по Києву, під час якої було пошкоджено Володимирський собор, посольство Австрії та низку житлових будинків. За його словами, масована шахедна атака на столицю України відбувається на тлі переговорів у Китаї, де РФ демонструє "прагнення до миру".

Про це Буданов написав у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Атаки по Україні показують справжнє обличчя РФ

"Сьогодні внаслідок російського удару пошкоджено Володимирський собор – одну з головних духовних і культурних святинь столиці", — написав він.

Керівник ОП наголосив, що попри намагання Москви показати своє нібито прагнення до миру, українці бачать справжні наміри агресора просто зараз.

"Дипломатичні маневри чи розмови про мир Росія не вперше супроводжує масованими обстрілами цивільного населення, намагаючись посилити тиск і залякати людей. Ці атаки показують цивілізованому світу справжнє обличчя агресора. При цьому жодні декларативні наміри ворога не наближають нас до миру", — додав Буданов.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE показував наслідки атаки РФ на Київ, під час якої постраждав Володимирський собор та посольство Австрії.

Як відомо, під час переговорів у Китаї Володимир Путін заявляв, що нібито на Радбезі РФ обговорював припинення вогню по Україні, однак передумав після того, як Україна завдала удару по Кримському мосту.