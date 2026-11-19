Истинные намерения агрессора: Буданов прокомментировал повреждения Владимирского собора
Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на атаку РФ по Киеву, в ходе которой были повреждены Владимирский собор, посольство Австрии и ряд жилых домов. По его словам, массированная атака камикадзе на столицу Украины происходит на фоне переговоров в Китае, где РФ демонстрирует "стремление к миру".
Об этом Буданов написал в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.
Атаки по Украине показывают истинное лицо РФ
"Сегодня в результате российского удара был поврежден Владимирский собор — одну из главных духовных и культурных святынь столицы", — написал он.
Глава ОП подчеркнул, что, несмотря на попытки Москвы показать свое якобы стремление к миру, украинцы видят истинные намерения агрессора прямо сейчас.
"Дипломатические маневры или разговоры о мире Россия не впервые сопровождает массированными обстрелами гражданского населения, пытаясь усилить давление и запугать людей. Эти атаки показывают цивилизованному миру истинное лицо агрессора. При этом никакие декларативные намерения врага не приближают нас к миру", — добавил Буданов.
Напомним, ранее Новини.LIVE показывал последствия атаки РФ на Киев, в ходе которой пострадали Владимирский собор и посольство Австрии.
Как известно, во время переговоров в Китае Владимир Путин заявлял, что якобы на Совбезе РФ обсуждал прекращение огня в Украине, однако передумал после того, как Украина нанесла удар по Крымскому мосту.