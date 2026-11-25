Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал руководителей громад и областей не скрывать проблемы в регионах, в частности инфраструктурные, возникающие после российских обстрелов. Об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Закарпатье.

Об этом Буданов написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Пост Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов объяснил, почему громады не должны скрывать проблемы после обстрелов

"Полностью поддерживаю слова президента о недопустимости сокрытия проблем в регионах, особенно инфраструктурных, возникающих после обстрелов. Сейчас это особенно важно, когда враг очень рассчитывает на ослабление нашего тыла", — написал чиновник.

Буданов отметил, что устойчивость фронта напрямую зависит от стабильности тыла, а за обеспечение его работы отвечают, в частности, энергетики, медики, коммунальщики, педагоги и предприниматели.

По его словам, своевременное выявление и решение проблем в громадах является важной составляющей устойчивости страны в условиях войны.

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Как писали Новини.LIVE, недавно немецкий историк Александр Фридман объяснил, какой видит будущую Украину глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его оценке, эта концепция напоминает модель "европейского Израиля" — государства с сильной армией и мощной оборонной промышленностью, которое имеет союзников, но прежде всего рассчитывает на собственные силы. Историк также подчеркнул, что опыт Украины после Будапештского меморандума и последующие отношения с Западом будут влиять на подходы государства к гарантиям безопасности.

До этого Буданов прокомментировал российскую атаку на Киев, в результате которой были повреждены Владимирский собор, посольство Австрии и жилые дома. Он обратил внимание, что обстрел произошел на фоне переговоров в Китае, в ходе которых Россия демонстрировала якобы готовность к миру. По словам главы Офиса президента, Москва сопровождает дипломатические заявления массированными ударами по гражданским объектам, пытаясь оказать давление на Украину и запугать население.