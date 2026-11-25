Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Голова Офісу президента Кирило Буданов закликав керівників громад та областей не приховувати проблеми в регіонах, зокрема інфраструктурні, які виникають після російських обстрілів. Про це він заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України на Закарпатті.

Про це Буданов написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов пояснив, чому громади не повинні приховувати проблеми після обстрілів

"Цілковито підтримую слова президента про неприпустимість приховування проблем у регіонах, особливо інфраструктурних, які виникають після обстрілів. Зараз це особливо важливо, коли ворог дуже сподівається на послаблення нашого тилу", — написав посадовець.

Буданов зазначив, що стійкість фронту безпосередньо залежить від стабільності тилу, а за забезпечення його роботи відповідають, зокрема, енергетики, медики, комунальники, освітяни та підприємці.

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За його словами, своєчасне виявлення та вирішення проблем у громадах є важливою складовою стійкості країни в умовах війни.

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Як писали Новини.LIVE, нещодавно німецький історик Олександр Фрідман пояснив, якою бачить майбутню Україну керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його оцінкою, ця концепція нагадує модель "європейського Ізраїлю" — держави із сильною армією та потужною оборонною промисловістю, яка має союзників, але передусім розраховує на власні сили. Історик також наголосив, що досвід України після Будапештського меморандуму та подальших відносин із Заходом впливатиме на підходи держави до гарантій безпеки.

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До цього Буданов прокоментував російську атаку по Києву, внаслідок якої було пошкоджено Володимирський собор, посольство Австрії та житлові будинки. Він звернув увагу, що обстріл відбувся на тлі переговорів у Китаї, під час яких Росія демонструвала нібито готовність до миру. За словами керівника Офісу президента, Москва супроводжує дипломатичні заяви масованими ударами по цивільних, намагаючись тиснути на Україну та залякувати населення.